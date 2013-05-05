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Orhan Gencebay 'Âkil İnsanlar'da ilk kez göründü

Orhan Gencebay, "Bu vatanın çatısı, yaşam kadar kutsaldır. Yaradanım yaratmış, dünya anavatandır. Din, dil, cins ayırmam şu dünya gurbetinde. Bana 'Orhan' diyorlar. Asıl adım insandır" dedi

05 Mayıs 2013 16:00

Daha önceki toplantılara katılmayan ve bu yüzden eleştirilen Orhan Gencebay, Marmara Bölgesi Heyeti'yle birlikte ilk kez toplantılara katıldı.
 
Akil İnsanlar Heyeti Marmara Bölgesi Grubu üyeleri, Aktif Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği'nce Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen, "Kardeşlik Köprüsü" konulu toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya Deniz Ülke Arıboğan, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Yücel Sayman ve Mustafa Armağan katıldı.

Daha önceki toplantılara katılmayan ve bu yüzden eleştirilen Orhan Gencebay, katıldığı ilk Âkil İnsanlar toplantısında barışa değinerek "Bu vatanın çatısı, yaşam kadar kutsaldır. Yaradanım yaratmış, dünya anavatandır. Din, dil, cins ayırmam şu dünya gurbetinde. Bana 'Orhan' diyorlar. Asıl adım insandır" ifadesini kullandı.

Mevlana'nın, "Hizmet erlerine yol açın. Onlar, bize hizmet edecekler. Onları sevelim, koruyalım. Hizmeti iyi yapanlara şükranlarımız var" sözlerini hatırlatan Gencebay, "Aslında hepimiz birbirimize hizmet ederiz. Şu dünyada olmaya çalışır, birbirimizi mutlu etmek için yarışırız. Çünkü ömür dediğin bir süreç. Bir gün evvel veya bir gün geç" diye konuştu.

Barışın, önce insanın kendisiyle barışık olmasını gerektirdiğine değinen Gencebay, "Kendisine hayrı olmayanın, başkasına hayrı olmaz. Dolayısıyla önce aklımızla gönlümüzü barıştıracağız. Fikirlerimiz farklı olabilir. Ama gönüllerimiz bir olsun. Aynı nimetleri paylaşıyoruz. Bunu bilelim" dedi.

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