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Orhan Gencebay Âkil İnsanlar Heyeti'nden ayrıldı

Gencebay, Davutoğlu'nun 'Âkil İnsanlar'la yaptığı toplantıya sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmamıştı

22 Aralık 2014 11:31

Hükümet tarafından çözüm süreci kapsamında oluşturulan Âkil İnsanlar Heyeti'nde yer alan Orhan Gencebay, artık bu heyette yer almayacağını açıkladı. "Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ‘Âkil İnsanlar'la yaptığı toplantıya sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmamasının ardından "heyetten ayrıldı mı?" soruları ile gündeme gelen Gencebay, "Bundan böyle ülkem için elimden ne gelirse yine yapmaya hazırım, ama ‘Âkil İnsan’ olarak değil" diye konuştu.

Orhan Gencebay, Milliyet gazetesinden Ali Eyüpoğlu'na konuştu. Eyüpoğlu'nun Milliyet'te "Kartalkaya sezonu açtı" başlığıyla yayımlanan (22 Aralık 2014) yazısından bazı bölümler şöyle:

 

Gencebay, 'Akil insan'lığı bıraktı

 

Yürüyüş yapmak ve biraz da kar fotoğrafı çekmek için otelden çıktıktan birkaç dakika sonra baktım Orhan Gencebay  Sevim Emre, Ece Erken’le annesi, Kenan Erçetingöz’le eşi Gül, güneşin tadını çıkarıyorlar bir cafenin önünde.

Çay kahve içip sohbet ettik epeyce...
Hamile olan Ece Erken, oğlunun dünyaya gelmesine daha 3.5 ay kaldığını söyledi. Orhan Gencebay’la sohbetimiz ise kendi deyimiyle “çöken” müzik sektörü üzerineydi. Müzik dünyasındaki birçok sanatçının layıkıyla toplanmayan ve dağıtılmayan telifler yüzünden zorda olduğuna dikkat çeken Gencebay, şunları söyledi:

“Sanatçısını yaşatamayan bir millet, sanatını yaşatamaz. AB üyesi 8 ülkenin telif yasalarını tercüme ettirdim. Tam 950 sayfalık bir doküman çıktı ortaya. Çok fark var aramızda. Bu farkların giderilmesi lazım. Müziğin meslek birliklerinin başkanlarıyla ilk toplantımızı yaptık, devamını da getirip, bir çıkış yolunu bulmamız şart.”

“Orhan Baba” müzik sohbetinin sonunda şöyle ilginç ve yeni bir bilgi de verdi bana: “Biliyorsun’ Akil İnsanlar’dan biriydim. Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun ‘Akil İnsan’larla yaptığı toplantıya sağlık gerekçesiyle iştirak etmemiştim. Bundan böyle ülkem için elimden ne gelirse yine yapmaya hazırım, ama ‘Akil İnsan’ olarak değil.”

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