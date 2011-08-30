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Spor

Orhan Ene ile ilk resmi maç yarın PANEVEZYS (A.A)

30 Ağustos 2011 23:43

-Orhan Ene ile ilk resmi maç yarın  PANEVEZYS (A.A) - 30.08.2011 - A Milli Basketbol Takımı başantrenörü Orhun Ene, Türkiye'nin yarın Portekiz ile yapacağı 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri A Grubu ilk maçıyla milli takımın başında ilk resmi maçına çıkacak. Başantrenör Bogdan Tanjevic'in 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'ndan sonra sağlık sorunları nedeniyle ayrılmasının ardından A Milli Takım başantrenörlüğüne getirilen Ene, 2004 yılından bu yana A Milli Takım yardımcı antrenörlüğünü yapıyordu. Orhun Ene, bu dönemde yıldız, genç, ümit milli takımlarda da antrenörlük yaptı. -Milli takımla 9 maça çıktı- Orhun Ene, Avrupa Şampiyonası öncesi milli takımın başında 9 özel maça çıktı. ''12 Dev Adam'', Ene döneminde yaptığı 9 hazırlık maçında 5 galibiyet, 4 yenilgi aldı. A Milliler, 9 maçta rakip potalara toplam 580 sayı (maç başına 64.4 sayı) atarken, kendi potasında 618 sayı (maç başına 68,6) sayı gördü. -Maçlar ve sonuçlar- Orhun Ene, takımın başında ilk kez İzmir'de yapılan Spor Toto World Cup 10 Turnuvası'nda Ukrayna maçında sahaya başantrenör olarak çıktı. Ene'nin ilk maçında Türkiye, Ukrayna'yı uzatma sonunda 69-65 yendi. Ene yönetimindeki milli takımın yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle: Spor Toto World Cup 10 (11-13 Ağustos, İzmir) Türkiye-Ukrayna.............: 69-65 (Uzatma) Türkiye-Almanya.............: 72-79 Türkiye-Sırbistan...........: 58-83 Beko Süper Cup (19-21 Ağustos, Bamberg) Türkiye-Yunanistan..........: 38-62 Türkiye-Belçika.............: 66-60 Türkiye-Almanya.............: 52-64 Adidas İstanbul Cup 2 (24-25 Ağustos, İstanbul) Türkiye-Yeni Zelanda........: 70-64 Türkiye-Karadağ.............: 81-69 Özel Maç (27 Ağustos, İstanbul) Türkiye-Karadağ.............: 74-72

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