Orhan Bursalı: Davutoğlu'nun başdanışmanı Taha Özhan doktorasını nereden aldı?

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Başbakanlığı döneminde Tayyip Erdoğan’ın ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bir dönem başdanışmanı olan AKP’nin Malatya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Taha Özhan’ın tanıtım afişlerinde isminin önünde “Dr.” titrinin yer aldığını ancak “doktorasını nereden aldığına ilişkin kesin bir bilgi bulamadığını” yazdı.

Bursalı, Özhan’ın özgeçmişini okuduğunu ve diplomasını New School for Social Research’ten aldığı yönünde bir intiba yarattığını söyleyerek “Ancak, hem üniversiteden hem de ABD’deki doktora veri tabanında yaptığımız araştırmada, Taha Özhan’a böyle bir doktora diploması verilmediğini görüyoruz” dedi.

Bursalı bugünkü köşesinde “Diplomasını alıp cebine koydu mu koymadı mı?” diye sorarak “Bize bilgi verse ve bu karanlığı aydınlatsa seviniriz, yoksa uyduruk bir Dr. unvanı kullandığı biçiminde bir algı oluşacak” dedi.

Orhan Bursalı’nın Cumhuriyet’te “Bunlar ‘Cumhuriyet çocuğu’ mu?” başlığıyla yayımlanan (29 Ekim 2015) yazısı şöyle:

Taha Özhan doktorasını nereden aldı?

AKP’ye politika üreten düşünce kuruluşu SETA’nın uzun süre Başkanlığını yapan Taha Özhan, önce Başbakan iken RTE’nin, sonra da Davutoğlu’nun hem Dışişleri Bakanlığı hem de Başbakanlığı sırasında başdanışmanlığını yaptı. Sonra Haziran seçimlerinde de Malatya’dan milletvekili seçildi. Şimdi yine aday. Önce şu tanıtım afişine bakalım:

Dr. Taha Özhan diyor. Dr., tıp doktoru değil, doktora unvanını belirtiyor. Bir dostum uyardı, bir baksana hangi üniversiteden doktorasını almış, ben bulamadım, dedi. Özhan’ın SETA’da ve kendi web sitesinde, çeşitli yerlerde biyografisini okuyorum, ama doktorasını nereden aldığına ilişkin kesin bir bilgi bulamıyorum.

Şöyle diyor kendisi: Üniversiteyi “New York’ta, yüksek lisansını ise aynı şehirdeki New School for Social Research’de ‘Küresel Ekonomi- Politik’ alanında tamamladı. Aynı bölümde sürdürdüğü doktora çalışmaları sırasında üniversitelerde çeşitli dersler de veren Özhan, doktorasını ‘Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler’ alanında yaptı... 2005 yılında Türkiye’ye döndü.”

Okuduğunuzda, sanki doktorasını “New School for Social Research”ten aldığını sanıyorsunuz. Ancak, hem üniversiteden hem de ABD’deki doktora veri tabanında yaptığımız araştırmada, Taha Özhan’a böyle bir doktora diploması verilmediğini görüyoruz, adı yok yani. Ama kurduğu cümle, o sanıyı veriyor! Fakat “doktorasını oradan aldı” demekten kaçınıyor. Fakat biyografisinde kesin bir bilgi var: “doktorasını... yaptı”.

Biyografisinde ve yazılarında “Dr.” unvanını kullanmamış. Fakat seçim afişinde Dr. titri var. Biz de iz sürdük, acaba nereden Dr. unvanı aldı diye. Ve İngiltere’de Keele University’ye dayandık. Orada “kayıtlı öğrencilerimiz” sayfasında Taha Özhan’ın ismi var. Halen öğrenci görülüyor.

Kesin bilgi: Doktorasını New School for Social Research’de tamamlamadığıdır. Orada tamamlayamamış, gitmiş Keele University’ye kaydolmuş. Orada hâlâ öğrenci olarak görünüyor olsa da, diyelim eski sayfa kalmış, yenilenmemiş, doktorasını ise orada tamamladı. Diplomasını alıp cebine koydu mu koymadı mı? Bize bilgi verse ve bu karanlığı aydınlatsa seviniriz, yoksa uyduruk bir Dr. unvanı kullandığı biçiminde bir algı oluşacak.