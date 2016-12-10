Orhan Atik'i Selçuk İnan mı gönderdi?

Teknik direktör Jan Olde Riekerink’in yardımcılığını yapan Orhan Atik’in Galatasaray'da gönderilmesinin ardında, başta kaptan Selçuk İnan olmak üzere bazı futbolcuların yer aldığı iddia edildi

Yıllarca altyapıda görev alan, yaşanan hoca sorunlarının ardından zaman zaman A takımı da yöneten ve son olarak da Jan Olde Riekerink'in yardımcılığını yapan Orhan Atik ile yolların ayrılması şaşkınlık yarattı. Bu beklenmedik hareketin ardında ise futbolcuların olduğu iddia edildi.

amkspor'un haberine göre; Riekerink'in "En büyük yardımcım” dediği Atik'in gönderilmesinde kaptan Selçuk ile yaşadığı gerilim büyük rol oynadı.



Takımdaki bazı futbolcuların da rahatsızlık yaşadığı Atik ile ilgili dün resmi sitesinden bir açıklama yapan sarı-kırmızılılar, tecrübeli hoca ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.