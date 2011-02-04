-ORHAN ASLITÜRK TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK LONDRA (A.A) - 04.02.2011 - İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesi, işadamı Orhan Aslıtürk'ün Türkiye'ye iadesine karar verdi. Mahkeme İngiltere İçişleri Bakanlığının iade kararını bugün yazılı olarak bildirdi. Bu arada Aslıtürk'ün kararı temyize götürmemeyi ve hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bulunan karar doğrultusunda Türkiye'de yargılanmayı kabul ettiği öğrenildi. Aslıtürk'ün kısa bir süre içinde Türkiye'ye iade edilmesi öngörülüyor. İngiltere'de suçluların iadesinde son kararı İçişleri Bakanlığı veriyor. Aslıtürk'ün Aralık ayı başındaki duruşmasında tutukluluk halinin devamına karar verilmiş, ancak şartlı tahliye talebi sonucu Orhan Aslıtürk, aralık ayı sonunda tutuksuz yargılanmak üzere şartlı tahliye edilmişti. Aslıtürk 8 ay boyunca Londra'daki Wandsworth Cezaevinde tutuldu. -ZAMANAŞIMI GÜNDEMDE- 1998 yılından bu yana aranan ve daha önce İspanya, ABD ve İngiltere'den iadesi istenen Orhan Aslıtürk hakkında Türkiye'de açılan davaların bazılarının zaman aşımına uğradığı, bazılarının ise zaman aşımına yaklaştığı belirtiliyor. Orhan Aslıtürk adı ilk olarak, dönemin Şişli Belediye Başkanı Gülay Çokay ile 26 Eylül 1997'de evlenince kamuoyu tarafından duyuldu. Orhan Aslıtürk hakkında, naylon fatura ile hayali ihracat yaptığı iddiaları ortaya atıldı. Aslıtürk, Şişli Belediyesinde yolsuzluk yaptığı iddialarıyla gündeme gelen eşi Gülay Çokay ile 1998 yılında yurt dışına çıktı. Çokay bir daha Türkiye'ye dönmedi. Orhan Aslıtürk 6 Eylül 1998'de "yasa dışı yollardan yurt dışına para kaçıracağı" iddiasıyla gözaltına alındı. Sevk edildiği Beykoz Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılan Aslıtürk de bir daha Türkiye'de görünmedi. Gülay Çokay, avukatı aracılığıyla 5 Eylül 2001'de Şişli Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, "şiddetli geçimsizlik" nedeniyle boşanma davası açtı. Mahkeme 4 Ekim 2001'de çiftin boşanmasına karar verdi. Orhan Aslıtürk, 2008 yılında İspanya'nın Malaga şehrinde yakalandı. Adalet Bakanlığı, Aslıtürk'ün Türkiye'ye iadesi için gerekli işlemleri başlattı, ancak hakkındaki suçlamalar zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle iade gerçekleşmedi. Aslıtürk'ün bu tarihten sonra tekrar İngiltere'ye geldiği tahmin ediliyor. -8 AY WANDSWORTH CEZAEVİNDE TUTULDU- 2000'den beri hakkında iade talebi bulunan Aslıtürk'ün, son olarak İngiltere'de olduğu tespit edildi. Aslıtürk, geçen yıl nisan ayından aralık ayına kadar, Türkiye'nin iade talebi üzerine Londra'daki Wandsworth Cezaevinde tutuldu. Yurt dışındayken Türkiye'de hakkındaki soruşturmalar devam eden Aslıtürk'e, başta İstanbul'daki çeşitli adliyelerde olmak üzere, değişik illerde "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek", "sahtecilik","Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'a muhalefet etmek", "emniyeti suiistimal" gibi suçlardan art arda davalar açıldı. ABD'ye 24 Ekim 2001 tarihinde giriş yapmak isteyen Orhan Aslıtürk, Miami Havaalanı'nda hakkındaki "difüzyon araması" denilen kırmızı bültenden önceki arama safhası kapsamında gözaltına alındı. Türk adli makamları Orhan Aslıtürk'ün iadesi için gerekli dosyaları hazırladıkları sırada Aslıtürk'ün ABD'den ayrıldığı belirlendi.