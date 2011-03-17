-ORHAN ASLITÜRK TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - İş adamı Orhan Aslıtürk, İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesinin aldığı Türkiye'ye iade kararı çerçevesinde Türkiye'ye getirildi. Aslıtürk, Interpol görevleri tarafından Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçağıyla Londra Heathrow Havalimanı'ndan saat 22.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi. Elleri kelepçeli olarak apronda bekleyen polis aracına alınan Aslıtürk, daha sonra Dış Hatlar Geliş Terminali'nde bulunan Pasaport Kontrol Büro Amirliğine götürülerek, giriş işlemleri yapıldı. Aslıtürk, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. -1998'DEN BERİ ARANIYORDU- 1998 yılından bu yana aranan ve 2000'den beri hakkında iade talebi bulunan Aslıtürk'ün, yurt dışında bulunduğu dönemde Türkiye'de hakkındaki soruşturmalar devam etti. Aslıtürk'e, başta İstanbul'daki çeşitli adliyelerde olmak üzere değişik illerde ''Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek'', ''sahtecilik'', ''Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'a muhalefet etmek'', ''emniyeti suiistimal'' gibi suçlardan açılan davalar açıldı. Yurt dışına 1998'de çıkan Orhan Aslıtürk, 24 Ekim 2001'de ABD'ye giriş yapmak isterken Miami Havaalanı'nda hakkındaki ''difüzyon araması'' denilen kırmızı bültenden önceki arama safhası kapsamında gözaltına alındı. Türk adli makamları Orhan Aslıtürk'ün iadesi için gerekli dosyaları hazırladıkları sırada Aslıtürk'ün ABD'den ayrıldığı belirlendi. Orhan Aslıtürk, 2008'de İspanya'nın Malaga şehrinde yakalandı. Adalet Bakanlığı, Aslıtürk'ün Türkiye'ye iadesi için gerekli işlemleri başlattı ancak hakkındaki suçlamalar zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle iade gerçekleşmedi. Son olarak İngiltere'de olduğu tespit edilen Orhan Aslıtürk, Türkiye'nin iade talebi üzerine geçen yıl Nisan ayından Aralık ayına kadar Londra'daki Wandsworth Cezaevinde tutuldu, Aralık ayı sonunda ise tutuksuz yargılanmak üzere şartlı tahliye edildi. İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesi, İngiliz İçişleri Bakanlığının da onayıyla geçen ay Orhan Aslıtürk'ün Türkiye'ye iadesine karar verdi. Aslıtürk hakkında Türkiye'de açılan davaların bazılarının zaman aşımına uğradığı, bazılarının ise zaman aşımına yaklaştığı belirtiliyor. Orhan Aslıtürk'ün, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilen karar doğrultusunda yargılanması bekleniyor. -ORHAN ASLITÜRK KİMDİR- Orhan Aslıtürk adı ilk olarak, dönemin Şişli Belediye Başkanı Gülay Çokay ile 26 Eylül 1997'de evlenince kamuoyu tarafından duyuldu. Orhan Aslıtürk hakkında, naylon fatura ile hayali ihracat yaptığı iddiaları ortaya atıldı. Aslıtürk 6 Eylül 1998'de ''yasa dışı yollardan yurt dışına para kaçıracağı'' iddiasıyla gözaltına alındı. Sevk edildiği Beykoz Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılan Aslıtürk, Şişli Belediyesinde yolsuzluk yaptığı iddialarıyla gündeme gelen eşi Gülay Çokay ile 1998 yılında yurt dışına çıktı ve bir daha da dönmedi. Gülay Çokay, avukatı aracılığıyla 5 Eylül 2001'de Şişli Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, ''şiddetli geçimsizlik'' nedeniyle boşanma davası açtı. Mahkeme 4 Ekim 2001'de çiftin boşanmasına karar verdi.