-ORHAN ASLITÜRK SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - İade kararı çerçevesinde İngiltere'den Türkiye'ye gönderilen iş adamı Orhan Aslıtürk, serbest bırakıldı. Türkiye'ye iade edilen iş adamı Orhan Aslıtürk, İstanbul Adliyesinde, daha önce gıyabında tutuklama kararı veren 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkartıldı. ''Kaçakçılık'' iddiasıyla ilgili açılan davada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Aslıtürk'e, savunmasını yapabilmesi için süre tanındı. Adliye çıkısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aslıtürk'ün avukatı Adil Güreşçi, İngiliz mahkemesinin iade etmeden önce garanti verdiğini belirterek, ''Güvence kararı gereğince müvekkilim buraya geldi. Savunmasını hazırlaması için süre talep etti. Duruşma günü savunmamızı yapacağız. Yargılanmasına devam edilecek. 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava ana davadır, diğer davalar ise yan davalardır'' dedi. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Aslıtürk ise davayla ilgili sorulara da ''avukatım gereğini yapacak'' yanıtını verdi. Orhan Aslıtürk ile avukatı adliyeden ayrıldı.