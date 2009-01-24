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Orhan Aslıtürk serbest bırakıldı

Hayali ihracat nedeniyle aranırken Malaga'da yakalanan Orhan Aslıtürk, serbest bırakıldı.

24 Ocak 2009 02:00

Türkiye’deki birçok şirkete naylon fatura keserek hayali ihracaat yaptığı iddiasıyla hakkında açılan davada uluslararası düzeyde aranırken Malaga’da yakalanan işadamı Orhan Aslıtürk, serbest bırakıldı.

İspanya adli makamlarının, Türkiye’nin iade talebini, Türkiye’deki davaların zaman aşımına girdiğini gerekçe göstererek reddettiği ortaya çıktı. Geçen yıl mart ayında Interpol’ün kırmızı bülteniyle aranırken İspanya’nın tatil beldesi Malaga’da yakalanan Aslıtürk, Türkiye’nin iade talebi doğrultusunda tutuklanmıştı. Adalet Bakanlığı, Aslıtürk’le ilgili yargıdaki dosyalardan oluşan iade talepnamesini İspanya’ya göndermişti. Aynı zamanda İngiliz vatandaşı olan Aslıtürk’ün, Kurban Bayramı’ndan önce tahliye edildiği ve İspanya’dan ayrılarak Fransa veya İngiltere’de bulunduğu belirtildi.

Aslıtürk’ün İstanbul’daki avukatı Adil Güreşçi, Türkiye’deki naylon fatura ve kaçakçılık davalarının zaman aşımı nedeniyle düştüğünü belirterek, Türkiye’nin iade talebinin bu nedenle kabul edilmediğini söyledi. Güreşçi, “İade kabul edilse bile İngiliz vatandaşı olduğu için öncelikle İngiltere’ye gönderilecekti” dedi.

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