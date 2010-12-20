-ORHAN ASLITÜRK İÇİN KARAR ŞUBAT AYINDA LONDRA (A.A) - 20.12.2010 - İngiltere'nin başkenti Londra'da 8 aydır tutuklu bulunan iş adamı Orhan Aslıtürk'ün Türkiye'ye iadesine ilişkin nihai kararın Şubat ayında yapılacak duruşmayla belli olması bekleniyor. Bu ay başında İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesinde Türkiye'ye iade talebinin görüşüldüğü duruşmada yargıç, incelenmesi için dava dosyasını İngiliz İçişleri Bakanlığına göndermeye karar verdi. Yargıç, duruşmada ayrıca, Orhan Aslıtürk'ün 4 Şubat 2011 tarihinde yapılacak bir sonraki duruşmaya kadar tutukluluk halinin devamına hükmetti. İngiliz İçişleri Bakanlığının yapacağı incelemenin ardından Türkiye'nin iade talebiyle ilgili nihai karar vermesi ve davaya bakan yargıcın 4 Şubat 2011 tarihindeki duruşmada İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesinde kararı açıklaması bekleniyor. İade kararı çıkarsa, Aslıtürk'ün karardan kısa bir süre sonra Türkiye'ye iadesi öngörülüyor. İngiltere'de suçluların iadesinde son kararı İçişleri Bakanlığı veriyor. İngiltere'deki hukuk sürecinde Aslıtürk'ün iadesini Türkiye adına Savcılık makamı talep ediyor. Savcılık makamı, iade taleplerinde kişilere yöneltilen suçun ya da suçların ayrıntısını görmek istiyor ve inceleme süreci genelde uzun sürüyor. 2003 tarihli iade yasasına göre, insan hakları konusu ön planda yer alıyor. Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'ne taraf olan Birleşik Krallık, iade taleplerini kendi iç hukukuna göre, yani 2003 tarihli iade yasasına göre yapıyor. -ZAMAN AŞIMI GÜNDEMDE- 1998 yılından bu yana aranan ve tespit edildiği İspanya, ABD ve İngiltere'den iadesi istenen Orhan Aslıtürk'ün Türkiye'de hakkında açılan davaların bazılarının zaman aşımına uğradığı, bazılarının ise zaman aşımına yaklaştığı belirtiliyor. Aslıtürk ile ilgili zaman aşımına uğramayan, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2002/300 esas sayılı kararı, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2001/329 esas sayılı kararı (dolandırmak için çete kurmak) ve Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2002/144 esas sayılı kararı bulunuyor.