-ORHAN ASLITÜRK, BAKIRKÖY ADLİYESİNE GETİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - İade kararı çerçevesinde İngiltere'den Türkiye'ye gönderilen iş adamı Orhan Aslıtürk, Bakırköy Adliyesine getirildi. İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesinin aldığı karar çerçevesinde, Türkiye'ye iade edilen iş adamı Orhan Aslıtürk, gece boyunca Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünde tutulduktan sonra, sabah Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kontrolden geçirildi. Aslıtürk, daha sonra Bakırköy Adliyesine getirildi.