Örgütün evlendirdiği hakim-savcının 15 yıl hapsi istendi

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'ndeki adliyede görev yaparken FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Abdurrahim Polat ile hakim eşi Nesibe Gül Polat\'ın \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede tanık ifadelerine dayanılarak çiftin katalog evlilik yaptığı belirtildi.

Darbe girişimi ardından gözaltına alınan Cumhuriyet Savcısı Abdurrahim Polat, 18 Temmuz 2016 tarihinde eşi Nesibe Gül Polat ise, 10 Kasım 2016\'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 29 Kasım 2016 tarihinde meslekten ihraç edilmeleri kesinleşen Polat çifti hakkında Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 7.5- 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Abdurrahim Polat\'ın örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\'u 11 Ağustos 2014\'de cep telefonuna yükleyerek kullanmaya başladığına değinildi. İddianamede, FETÖ/PDY\'ye ait hakim-savcı çalışma evlerine cep telefonu getirmenin yasak olduğu belirtildi Bu, evlerde dışarıyı aramaya kapalı, ancak, dışarıdan gelen aramalara açık hat bulunduğu, evde kalanların aileleri ile bununla iletişim kurduğu Ankara\'daki bir evdeki bu sabit hattın Nesibe Gül Polat adına kayıtlı olduğu vurgulandı.

Tanık ifadelerine de başvurulan iddianamede başka bir dosyasının şüphelisi olan kadın hakim, Nesibe Gül Polat ile Abdurrahim Polat\'ın cemaat tarafından evlendirildiğini söyledi. İtirafcı olan başka bir kadın hakim ise Abdurrahim Polat\'ın Düzce\'de çalıştığı dönemde kendisini telefonla arayarak evinde yapılan sohbet toplantısına davet ettiğini anlattı. İtirafcı hakim, şunları söyledi:

\"Abdurrahim Polat bir keresinde beni telefonla aradı ve görüşmek için evine davet etti. Ben de daha sonra evine gittim. Toplantıya gittiğimde bayan olarak eşi Nesibe Gül ve benim dışımda 2 veya 3 kişi vardı. Bu toplantıya bana \'ByLock\'u yükleyen Mehmet Özçelik ve eşi katılmıştı. Nesibe Gül Polat ile baş başa kısa süreli görüştük. Nesibe, bana HSYK seçimlerinde yapının adayları olan bağımsızlara oy vermem gerektiği şeklinde sözler söylemişti. Ne kadar dini içerikli kitap okuduğumu sorduğunu hatırlıyorum. Toplantıda erkek ve bayanlar ayrı odada sohbet yapıyordu. Toplantılara yapıya mensup olmayan kişilerin katılması mümkün değildir. Nesibe Gül Polat ve Abdurrahim Polat yapı evliliği yaptı.\"

Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdurrahim Polat ile avukatı katılırken Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Nesibe Gül Polat ise SEGBİS bağlantısı kurulamadığı için katılamadı. Suçlamaları reddeden Abdurrahim Polat, tanık ifadelerini de kabul etmedi. Tanıkların hayali beyanda bulunduğunu iddia eden Polat, kendini şöyle savundu:

\"Tanık anlatımlarında bir örgütten, bu örgütün hiyetrarşik yapısından, benim örgüt içerisindeki hiyerarşik yerimden ne de örgüt faaliyeti kapsamında bir fiilden bahsedilmemiştir. Somut bir eylem ortaya konulmamıştır. \'ByLock\', hakim kararı olmaksızın elde edilmiş bir veridir. Aslen veri tabanının nasıl elde edildiği dahi belli değildir. Anlaşıldığı kadarıyla ekleme- çıkarma yapılabilmeye müsait bir teknik ortama sahiptir. Gerçeği yansıtmadığı gibi bir programın sadece indirilmesi hiç bir zaman sadece suçu oluşturan bir hareket olarak kabul edilemez. Bir içerik tespiti yoktur, yapılmış ise de kabul etmiyorum. Suçlamayı bütünüyle reddediyorum.\"

EŞİ TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti, Abdurrahim Polat\'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken eşi Nesibe Gül Polat\'ın tutuklulukta geçirmiş olduğu süre, yöneltilen suçun vasıf ve mahiyeti, bu sanık hakkındaki özellikle tanıklar tarafından ifade edilen mevcut fiili delil durumu, hakkında \'ByLock\' programının varlığına dair bir tespit olmaması, kişisel, ailevi ve 3 yaşında bakıma muhtaç çocuğuna ilişkin şahsi durumunu göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.