Örgütlü suçlarda tutukluluk süresi en fazla 10 yıl olacak

T24 - Yargıtay 9. Ceza Dairesi PKK ve Hizbullah'la ilgili üç ayrı davada 10 yıldır tutuklu bulunan sanıkların tahliyeleri yönünde karar verdi. Bu karar, Ergenekon tutukluları için de emsal teşkil ediyor.



Yargıtay, ağır cezalık davalarda ve örgütlü suçlarda tutukluk süreleriyle ilgili karmaşaya son noktayı koydu.



Azami tutukluluk süresini 3 yılla sınırlayan düzenleme ve sonrasındaki tahliyeler tartışmaların odağında. Ergenekon davasını da etkilemesi beklenen Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesi yürürlüğe girdi.



"Böylece, ağır ceza davalarında tutukluluk süresi en çok 2 yıldır. Zorunlu hallerde uzatılabilir, uzatma süresi 3 yılı geçmez" hükmü geçerli oldu.



Maddeye göre, sadece özel yetkili özel mahkemelerin görev alanlarına giren suçlarda tutukluluk süresi iki katına çıkarılabiliyor.



Beş kişinin katil zanlısının tahliyesi ise büyük tepki yarattı. 57 bin tutuklu da düzenlemeden yararlanmak için harekete geçti.



Bu noktada azami tutukluk süresinin 102. maddede bir istisna var. Adalet Bakanlığı kaynakları, bu durumda sürenin 10 yıla kadar uzayabileceğini savunuyor.



Ancak bu süre de tartışmalı. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü Ntv'ye şunları söyledi:



"Ağır cezalık suçlardaki sorun nedir? süre standart olarak iki yıldır, zorunluluk varsa mahkeme bunu birer yıl olmak üzere üç yıl uzatabilir. Yani beş yıla kadar çıkarabilir. Devletin birliğine bütünlüğüne karşı suçlar, anayasa düzene karşı suçlar terör suçlarında ise bu beş yıllık süre bir kat artırılarak uygulanabilir. yani on yıla kadar uygulanabilir. Bir mahkeme üç yıl doldu diye bıraktıysa kanuna uygun değlidir."



TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Rahmi Güner ise şu görüşleri dile getirdi:



"Açıkça burada süre iki yıldır. İki yılın iki katı dört yıl olarak kabul ediyorum, dört yıldan sonra yargıcın takdir hakkı vardır, beş yıldır. Bunun iki kattı on yıldır yorumuna kesinlikle katılmıyorum."



İşte süreyle ilgili bu tartışmaları Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin verdiği bir karar sonlandırmış görünüyor. Daire, İstanbul ve Diyarbakır'da PKK ve Hizbullah terör örgütüyle ilgili açılan üç ayrı davada tutukluluk süreleri 10 yılı geçen 26 sanığın tahliyesi yönünde karar verdi. Ancak sanıklar hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirildi.



Yargıtay'ın kararı, devlete karşı işlenen örgütlü suçlar kapsamına girmesi nedeniyle Ergenekon sanıkları için de emsal olabilecek. Yani bu sanıklar için de tutukluluk süresi 10 yıl olarak uygulanacak.





