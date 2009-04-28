Örgüt, Yılmazkaya'nın fotoğraflarını yayımladı

Yazar ve gazeteci

Devrimci Harekat adlı örgüt, internet sitesinde Bostancı’daki çatışmada ölü olarak ele geçirilen Orhan Yılmazkaya’nın fotoğraflarını yayımladı. Sitede Yılmazkaya'dan Merkez Komite Yöneticisi olarak bahsedilirken ölüm haberi “Komutan Orhan Yılmazkaya şehit oldu” başlığıyla verildi.Sitede ayrıca Yılmazkaya’nın roket atar ve havan ile atış yaparken görüntülendiği iki video kaydı da yer aldı.Terörist Orhan Yılmazkaya’nın İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bazı gazete ve dergilerde çalıştığı, “Türk Hamamı” isimli bir de kitap yazdığı tespit edildi.Hücre evinde teslim olmayı reddedip ölene kadar polisle çatışan Orhan Yılmazkaya’nın İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bazı gazete ve dergilerde çalıştığı, “Türk Hamamı” isimli bir de kitap yazdığı öğrenildi. Yılmazkaya’nın Ergenekon yapılanması içindeki bazı kişilerle görüşmelerinin bulunduğu ifade edildi.Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde akrabaları bulunan Orhan Yılmazkaya’nın Almanya’da doğduğu belirtildi.Alınan bilgiye göre, Yılmazkaya’nın yıllarca Almanya’da işçi olarak çalışan anne ve babası Türkiye’ye kesin dönüş yaptı.İddiaya göre, Yılmazkaya, üniversiteyi bitirdikten sonra siyasi faaliyetlere başladı. Terörist Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmesi üzerine başlayan eylemlere destek vermek için çalıştığı bir radyoda terör örgütü PKK’nın bildirisini canlı yayında okuduğu öne sürülen Yılmazkaya, radyonun 1 yıl kapatılmasına sebep oldu.Bir gazetede ve çeşitli siyasi dergilerde de çalışan Yılmazkaya’nın 2002’da Çitlembik Yayınları’ndan çıkan “Aydınlık Kubbenin Altındaki Sıcaklık: Türk Hamamı” isimli kitabı bulunuyor. Kitapta Türk hamam kültürü, gelenekleri ve ilginç ritüelleri anlatılıyor.İstanbul’un çeşitli hamamlarından fotoğrafların bulunduğu kitap, Türk hamamıyla ilgili bulunabilecek ender kaynaklar arasında gösteriliyor. İstanbul’daki 50 hamanın iletişim bilgilerinin de bulunduğu kitap, 2003 yılında da İngilizce olarak yayımlanmış.