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Dünya

Örgüt videolarında araçları kullanılan Toyota'nın başı IŞİD'le dertte

Japon otomotiv devi, IŞİD’e kaynak akışı soruşturmasının bir parçası olduğunu açıkladı

08 Ekim 2015 00:30

ABD Hazinesi, IŞİD'in propaganda videolarında Toyota marka araçların yer alması nedeniyle otomotiv devine yönelik kapsamlı araştırma başlattı. Toyota sözcüsü ise "Araçları modifiye edecek kişilere veya terör aktivitelerinde bulunma potansiyeli olan şahıslara kesinlikle satış yapmıyoruz" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, Japon otomotiv devi Toyota, ABD Hazinesi’nin başlattığı IŞİD’e kaynak akışı soruşturmasının bir parçası olduğunu açıkladı. ABD Hazinesi’nin IŞİD’in propaganda videolarında Toyota marka araçların sıklıkla yer alması nedeniyle firmaya yönelik kapsamlı araştırma başlattığı bildirildi.

CNN’e konuşan Toyota sözcüsü Ed Lewis, Ortadoğu ’ya sermaye akışını araştıran soruşturmayı desteklediklerini ifade etti. Lewis, firmanın araçların kötüye kullanımı, çalınması ve üçüncü partilere satılmasını kontrol etmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Lewis, “Toyota’nın bu konuda çok katı kuralları var. Araçları modifiye edecek kişilere veya terör aktivitelerinde bulunma potansiyeli olan şahıslara kesinlikle satış yapmıyoruz” ifadesini kullandı.

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