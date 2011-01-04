Örgüt ve çete sanıkları da sebest

T24 - Özel yetkili mahkemelerde çete lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Şahin ve ‘terör örgütü MLKP’ davasından 10 yıl 3 aydır cezaevinde bulunan Taylan Kutlar’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tahliye edildi.



31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ve tutukluluk sürelerini kısaltan CMK’nın 102. maddesi uyarınca, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geçtiğimiz hafta kimi tutuklu sanıklarla ilgili başvuru yapıldı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Mahkeme heyeti, MLKP davası kapsamında ‘yasadışı silahlı örgüt kurmak veya örgüte katılmak’ suçundan 10 yıl 3 aydır cezaevinde tutuklu bulunan sanık Taylan Kutlar’ın yanı sıra, ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, adam öldürmeye azmettirmek’ suçlarından yaklaşık 7 yıldır yargılanan tutuklu sanıklar Serhat Tanrıverdi ve Süleyman Refik Eren’le ilgili başvuruları, karara bağladı. Karar uyarınca, Kutlar, Tanrıverdi ve Eren tahliye edildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi de, “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan yargılandığı davada 5 yıl 10 aydır tutuklu bulunan Sedat Şahin’le ilgili, avukatı Ali Rıza Dizdar’ın geçtiğimiz cuma günü yaptığı tahliye talebini değerlendirdi. Buna göre mahkeme, 5 yılı aşkın süredir tutuklu olarak yargılanan Şahin’in tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca aynı dava kapsamında tutuklu olan Oktay Öztürk’ü de tahliye etti.





Urfi Çetinkaya’nın talebine ret



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi ise, “uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı” iddiasıyla tutuklu yargılanan Urfi Çetinkaya’nın avukatı aracılığıyla yaptığı tahliye talebini karara bağladı. Mahkeme heyeti, 9 Kasım 2003 tarihinden itibaren tutuklu bulunan Çetinkaya’nın talebini reddederken, aynı dava kapsamında tutuklu olarak yargılanan Enver Sari’nin serbest bırakılmasını kararlaştırdı.



Mahkemelere yapılan çok sayıda başvurular ile dava dosyalarındaki uzun süreli tutukluların durumlarının inceleme işleminin devam ettiği öğrenildi. Bu arada Kartal’daki Mason Locası’na 9 Mart 2004’te düzenlenen bombalı saldırı davasının tutuklu sanığı Engin Vural, Dost tarikatı lideri olduğu iddia edilen emekli Binbaşı İhsan Güven ile eşi Sibel Güven’in 4 Mayıs 2004’te öldürülmesiyle ilgili davanın tutuklu sanığı Burak Çileli ve El Kaide davası sanığı Ahmet Gündüz’ün de tahliyesi için başvuruda bulunuldu.





Sedat Şahin cinayet dahil 6 eylemden suçlanıyordu



Sedat Şahin’in 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava, 2005 yılında açılmıştı. “Sahra Operasyonu” adı verilen soruşturma kapsamında 53 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Hüseyin Saral’ın İtalya’da öldürülmesi ile bir iş adamının öldürülmesine teşebbüs etme olaylarının da aralarında bulunduğu 6 eyleme yer veriliyor. Sedat Şahin’in 3 kez uygulanmak üzere, “taammüden adam öldürmeye azmettirmek” suçundan müebbet ağır hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Şahin’in ayrıca “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” ile “gasp” suçlarından da 4.5 ile 29 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Bu arada avukat Dizdar’ın aynı dava kapsamında tutuklu olarak yargılanan Şahin’in kardeşi Vedat Şahin hakkında yaptığı başvurunun ise halen incelendiği öğrenildi.





