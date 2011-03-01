-ÖRGÜT ÜYESİ 2 YUNANLI HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ANKARA (A.A) - 01.03.2011 - Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği görevlilerine yönelik 1991 ve 1994'teki saldırılarla ilgili olarak Yunan 17 Kasım terör örgütü üyesi Vasilios Corcatos ve Dimitrios Kufodinas hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi. Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği görevlilerine yönelik 1991 ve 1994'teki saldırılarla ilgili olarak Yunan 17 Kasım terör örgütü üyesi Vasilios Corcatos, Sotirios Kondilis, Aleksandros Yotopulos ve Dimitrios Kufodinas'ın yargılanmalarına Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, yokluğunda tutuklu sanıkların yakalanamadıklarını açıkladı. Şatır, Adalet Bakanlığından verilen cevapta, sanıklardan Vasilios Corcatos ve Dimitrios Kufodinas hakkında kırmızı bülten çıkarıldığının bildirildiğini açıkladı. Cumhuriyet savcısı, yokluğunda tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve bunun infazının beklenmesini istedi. Mahkeme, 4 sanığın da yokluğunda tutukluluklarının devamına, bunun infazının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. İddianamede, halen Yunanistan'ın Koridallos Cezaevinde tutuklu bulunan örgüt üyeleri Kondilis, Corcatos, Kufodinas ve Yotopulos'un, ''Mevcut anayasal düzeni değiştirmeye zorla teşebbüs'', ''Adam öldürmek'', ''Adam öldürmeye teşebbüs'', ''6136 sayılı Yasa'ya muhalefet'', ''Örgüt faaliyeti çerçevesinde patlayıcı bulundurmak ve atmak'' ve ''Izrar'' suçlarından cezalandırılması isteniyor.