'Örgüt değil eylem şart!'

T24 -

Müebbete mahkûmdu

Aynı camiyi hedef alıyor

Ergenekon davasının temyiz incelemesini de yapacak olan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, kamuoyunda “kara ses” olarak bilinen Metin Kaplan’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını bozdu. 9. Ceza Dairesi’nin bozma gerekçelerinin, darbe iddialarıyla ilgili davalara da emsal olabileceği iddia edildi.Milliyet gazetesinden Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre Yargıtay, “Ülke genelini etkileyecek, tehlike yaratacak, cebir ve şiddet içerecek, ağır suç olarak tanımlanacak, icra hareketlerine başlamak” eylemleri dışındaki eylemlerin, bu suç kapsamına girmediğini belirtti. Yargıtay, Kaplan’ın, söz konusu bu beş kriteri karşılamayan Anıtkabir’e uçakla saldırı düzenlenmesi, Fatih Camii’nin işgal edilmesi, Savcı Nuh Mete Yüksel’in öldürülmesi gibi planlarını “suça hazırlık hareketi” olarak niteledi.Yargıtay’ın yorumu, darbe iddialarının yargılama konusu yapıldığı Ergenekon davasını da etkileyebilecek. Karar kesinleşirse, Kaplan 5-6 yıl içerisinde çıkabilecek.Babası Cemalettin Kaplan ölünce 1995’te Anadolu Federe İslam Devleti/İslami Cemaat ve Cemiyetler Birliği (AFİD/İCCB) adı verilen örgütün başına geçen Kaplan, lider olmasına karşı çıkan ve öldürülen Halil İbrahim Sofu’nun infaz emrini verdiği gerekçesiyle 1999’da Almanya’da cezaevine konuldu. Kaplan, 2004’te Türkiye’ye gönderildi.Kendisini “halife” ilan eden Kaplan’a yöneltilen suçlamalar arasında, kamu kurumlarına laik düzenin yıkılması gerektiğini belirten mektuplar gönderdiği, cihat çağrısında bulunduğu, 29 Ekim 1998’de Anıtkabir’e uçakla saldırı yapılması talimatı verdiği, silah gömdürdüğü yer aldı.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, bu iddialar doğrultusunda eski TCK’nın 146’ncı maddesinde düzenlenen “anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek” suçundan yargılanan Kaplan’ı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti.9. Ceza Dairesi, kararı esastan bozdu. Kararda şunlar belirtildi: “Anayasa’yı ihlal suçunun işlenebilmesi için fail tarafından cebir ve şiddet kullanılması gerekir. Anayasal düzeni ortadan kaldırmak veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmek amacıyla silahlı örgüt kurulması yeterli değildir. Örgütün amacını gerçekleştirmek için ülke genelinde tehlike yaratabilecek nitelikte cebir ve şiddet içeren ve ağır suç teşkil eden icra hareketlerine girişmiş olması gerekir.”Kararda, Kaplan’a “silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar ceza verilebileceği belirtildi. Yerel mahkeme, ilk kararında direnirse, dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gelecek.Bugüne kadar, Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz, Eldiven, Balyoz, Kafes, İrtica ile Mücadele Eylem Planı gibi darbe iddiaları gündeme geldi. Son gündeme gelen Balyoz adlı plan da Kaplan gibi Fatih Camii’ni hedef alıyor. Planlarla bağlantılı olduğu öne sürülen isimlere, Kaplan gibi, ‘anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs’ suçlaması yöneltiliyor. Yargıtay, Ergenekon davasının temyiz incelemesinde, Danıştay ve Cumhuriyet’e yönelik saldırılar ile darbe iddiaları arasında bağ bulunmadığını belirtirse iddialarının tamamını ‘suça hazırlık hareketi’ olarak niteleyebilecek. Darbe iddialarının ‘ülke genelinde icrasına başlanmış ağır suç’ olmaması nedeniyle, anayasal düzeni yıkma suçu kapsamına girmeyebileceğini ileri sürülüyor.