-Örgüt de var, delil de var İSTANBUL (A.A) - 19.01.2012 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada karar veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu ''müddeti muhafaza'' dilekçesinde, ''Basına yansıyan, mahkemeden yapılan 'örgüt var, delil yok' açıklamasına karşı biz, 'örgüt de var, delil de var, hem de fazlasıyla var olduğunu' belirtmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Dink cinayeti davasının duruşma savcısı olan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta, Dink cinayeti davasına ilişkin karar veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bugün sunduğu ''müddeti muhafaza'' dilekçesinde, karara ilişkin görüşlerini açıkladı. Usta'nın yazdığı 2 sayfalık dilekçede, ''20 yıla yaklaşan meslek hayatımda şimdiye kadar mahkemelerce verilen pek çok kararı temyiz ettim. Hakimler elbette verdikleri kararlarında bağımsızdırlar. Etki altında kalmadan karar vermeleri gerekir. Ancak basına yansıyan mahkemeden yapılan 'örgüt var, delil yok' açıklamasına karşı biz, 'örgüt de var, delil de var, hem de fazlasıyla var olduğunu' belirtmek istiyoruz'' ifadeleri kullanıldı. -''Deliller mahkemece göz ardı edildi''- Savcı Usta, yazdığı dilekçede, şunları belirtti: ''Türkiye'nin en önemli suikastlarından biri olan Hrant Dink suikastıyla ilgili duruşmalarda beyan ettiğimiz esas hakkındaki mütalaalarımızda, müdahiller tarafından verilen mütalaalarda, sanıklardan Erhan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu'nun son savunmalarında ve dosya kapsamındaki pek çok delillere göre örgüt yapısı ispat edildiği, anlatıldığı ve kabul edildiği halde ve hatta sanık Erhan Tuncel'in son savunmalarında örgüt iddiasını inkar bile edememesine ve yine bu konuda dosya kapsamında pek çok delilin ortaya konulmasına rağmen, mahkemece bunların hepsi göz ardı edilerek, dosyadaki delilleri iyi incelemek suretiyle örgüt yapısının olmadığı gerekçesiyle beraat kararı vermek suretiyle yasaya aykırı davranıldığı anlaşılmaktadır.'' -''Hüküm kurulması unutulan sanık''- Mahkeme heyetinin kararında sanıklardan Coşkun İğci hakkında karar verilmediğine de değinilen Usta'nın dilekçesinde, ''Sanık Coşkun İğci hakkında beraat ya da mahkumiyet hükmü verilmesi dahi unutulmuş olduğu görülmektedir. Bu da dosyanın iyi incelenmemesinin en önemli delilidir. Halbuki Coşkun İğci'nin davanın her aşamasında ayrıntılı ifadeler verdiği, davanın taraflarınca duruşmalarda ifadelerine sürekli atıfta bulunulduğu bilinmektedir'' denildi. Dilekçede, şu ifadeler yer aldı: ''Ayrıca sanık Erhan Tuncel'in yardımcı istihbarat elemanı olarak aldığı görevi suistimal ederek cinayeti gizlediği ve güvenlik birimlerini yanıltarak cinayetin haber alınmasını engellediği, hem örgüt faaliyeti içinde yer aldığı, hem de cinayetin gerçekleşmesine aktif olarak katıldığı ve Yasin Hayal'i bu cinayeti gerçekleştirmesi konusunda siyasi bakımdan yönlendirdiği, maddi ve manevi her türlü desteği vermesine ve azmettirmesine rağmen suçunun sabit olmadığına karar verilmiş ve maalesef tahliyesine karar verilmiştir. Sanıklar hakkında örgüt kurmak ve örgüt üyesi olmak suçundan beraat kararı verilmesine rağmen, örgüt eylemi olarak iddianamede yer alan Trabzon'daki Mc Donalds eylemi ile ilgili olarak, sanık Erhan Tuncel hakkındaki iddia bölünerek bombalama gibi bir eylemin vahameti ve ciddiyeti de göz ardı edilerek sanık hakkında sadece tehlikeli madde imal etme ve basit yaralama suçundan ceza verilmiştir.'' -Başsavcıvekili Fikret Seçen'in açıklaması- Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen tarafından bugün verilen temyiz dilekçesine ilişkin yapılan açıklamada, ''İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği olarak 'müddeti muhafaza (süre tutum)' dilekçemizi mahkemeye sunduk. Dosyayı temyiz edebileceğimizi, kararı veren mahkemeye ilettik. Gerekçeli kararı inceleyip, gerekçeleriyle birlikte verilen kararı temyiz edeceğiz. Yazdığımız iddianame ve duruşmada verilen mütalaamız doğrultusunda karar verilmesini talep edeceğiz'' ifadesi de kullanılmıştı.