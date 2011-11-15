-Org.Tolon: ''Benimle ilgili doküman yok'' İSTANBUL (A.A) - 15.11.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuksuz sanığı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, ''Benimle ilgili 4 ayrı adreste yapılan arama neticesinde elde edildiği ileri sürülen belgeler arasında 'Yakamoz', 'Ayışığı', 'Eldiven' gibi dokümanlar kesinlikle bulunmamaktadır'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde oluşturulan salonda görülen duruşmada savunması alınan Tolon, iddianamenin, sayısız teknik tahribatın ve sınırsız hayal ürünü örneklerin yanında, artık kanıksanan ''sehven''lerle kendisine yöneltilen iftiralar içerdiğini iddia etti. İddianamenin 72. sayfasında kendisinden 'Yakamoz', 'Ayışığı', 'Eldiven' gibi örgütsel dokümanların elde edildiğinin ileri sürüldüğünü kaydeden Tolon, ''Şu hususu bir kez daha önemle belirtmek isterim ki benimle ilgili 4 ayrı adreste yapılan arama neticesinde elde edildiği ileri sürülen belgeler arasında 'Yakamoz', 'Ayışığı', 'Eldiven' gibi dokümanlar kesinlikle bulunmamaktadır'' diye konuştu. İddianamede, sınırsız bir hayalcilik ve şüpheciliğin de söz konusu olduğunu ileri süren Tolon, konuşmada geçen her sözün, mutlaka örgütsel bir şifre gibi kabul edildiğini söyledi. Tolon, 2006'da bir lokantada tanıştığı kişinin, Akın Birdal suikastının azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay olduğunu daha sonra öğrendiğini savunarak, bu tarihten sonra Gülaltay ile başka hiçbir yerde hiçbir zaman bir araya gelmediklerini öne sürdü. Tolon, tesadüfen bir araya gelmelerinin örgütsel irtibat olarak gösterilmesinin de hayatın doğal akışına aykırı olduğunu iddia etti. Hurşit Tolon, iddianamede ayrıca, günlük hayatta sık sık rastlanabilecek tesadüflerin, bilinçli bir biçimde örgütsel irtibatmış gibi değerlendirildiğini savundu. Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, Tolon'un savunmasına ara vererek, duruşmayı 17 Kasım Perşembe gününe erteledi.