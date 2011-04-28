-ORGENERALLERİN TANIK OLARAK DİNLENMESİNİ İSTEDİ İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanıklarından eski MGK Genel Sekreteri emekli orgeneral Şükrü Sarıışık, emekli orgeneraller Aytaç Yalman, İlker Başbuğ, Hilmi Özkök ve Yaşar Büyükanıt'ın tanık olarak dinlenilmesini istedi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Şükrü Sarıışık, iddianameye konu olan 2003 yılında yapılan plan seminerine katılmanın delil olarak kabul edilemeyeceğini, bu seminere katılan bazı komutanların şu anda serbest olduğunu ve doğru olan kararın da bu olduğunu belirtti. Çetin Doğan liderliğindeki bir yapıda yer almak, görev almak ve görevlendirmek gibi kendisiyle ilgili suçlamaları reddeden Sarıışık, buna ilişkin delil olarak sunulan bilgi ve dokümanların askeri bilirkişi tarafından yapılan incelemede delil olarak sunulamayacağının belirtildiğini kaydetti. Sarıışık, söz konusu plan seminerinde, iddianamede geçen ''Balyoz, Oraj, Suga'' gibi darbe planlarının birinin bile adının geçmediğini ifade ederek, ''Keşke öyle bir imkan olsaydı da sizlere bu üç gün süren seminerin ses kayıtlarını dinletebilseydik. Siz de o zaman bu davayı açma gereği duymazdınız ama şu anda öyle bir imkan yok gibi'' dedi. Bu seminerlerin nasıl yapıldığını ayrıntılarıyla çok iyi bildiğini belirten Sarıışık, savcının daha önce neden görüntülü kayıt yapmadıkları yönünde soru sorduğunu, görüntülü kayıt yapmanın ciddi bir kaynak ve ihtiyaç gerektirdiğini kaydetti. Sarıışık, bu seminerlerin yıllardır yapıldığını, ses kayıtlarının bir sonraki yıllarda faydalanılması için alındığını söyledi. Şükrü Sarıışık, dönemin kara kuvvetleri komutanı emekli orgeneral Aytaç Yalman'ın dolaylı olarak o dönemdeki gelişmelerden haberdar olduğunu belirterek, Yalman'ın savcılıkça ifadesi alınmışsa dosyaya gönderilmesini istedi. Sarıışık, ''O biliyorsa dönemin kara kuvvetleri kurmay başkanı olan orgeneral İlker Başbuğ da biliyordur. Seminerde hem suç unsuru hem de emre itaatsizlik vardıysa dönemin kara kuvvetleri komutanı tarafından işlem yapılması gerekirdi. Ancak bunlara ne gibi bir işlem yapıldığına dair iddianamede herhangi bir açıklık yoktur. Yapılmadıysa Aytaç Yalman görevini kötüye kullanmıştır ya da ortada bir suç unsuru ve emre itaatsizlik yoktur. Yoksa o zaman da bu dava düşmelidir'' diye konuştu. ''Balyoz Planı''nın jenerik olarak incelendiği iddia edilen seminerdeki gelişmelerden dönemin genelkurmay ikinci başkanı emekli orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın, dolayısıyla dönemin genelkurmay başkanı emekli orgeneral Hilmi Özkök'ün de bilgisi olduğunu ifade eden Sarıışık, ''Yalman her şeyi biliyorsa onlar da biliyordur. Yalman'ın bu kadar önemli bir konuda bildiklerini Özkök ve Büyükanıt'la paylaşmaması mümkün değildir'' dedi. Bu generallerin söz konusu seminerin her safhasından haberdar olduklarını ve olayların üst seviyede tanıkları durumunda bulunduklarını kaydeden Sarıışık, mahkemeden söz konusu komutanların gecikmiş olsalar da acilen tanık olarak dinlenilmesini talep etti. -''ÖZKÖK VE YALMAN İLE GÖRÜŞTÜM''- Silivri Cezaevinde 79 gün tutuklu kaldıktan sonra Özkök'ün kendisini arayarak ''geçmiş olsun'' dileklerini ilettiğini, ayrıca Çeşme'de yazlıkta bir saati aşkın süre kendisiyle görüştüğünü belirten Sarıışık, şöyle konuştu: ''Bizlerin hakkını neden korumuyor, suskun kalıyor, uygun olmayan açıklamalarda bulunuyorsunuz, ben ve 195 arkadaşım bu davada sizi şahit olarak göstereceğiz mahiyetinde konuşmalar yaptım. Kendisi olayla ilgimiz olmadığını, mahkemece talep edilmesi halinde seve seve gelip ifade vereceğini eşinin ve eşimin yanında beyan etmiştir. Aynı şekilde Aytaç Yalman'la da Selimiye Camii'nin avlusundaki bir cenaze töreninde, birçok emekli ve görevdeki general huzurunda aynı konulara ilişkin yapılan konuşmada da kendisine gelip ifade vermesi yönünde talepte bulunulmuştur. Çekiniyorlar mı, korkuyorlar mı, tepki göstereceğimizi mi düşünüyorlar? Gelsinler, ifadeleri alınsın.'' Sarıışık'ın savunmasını tamamlamasının ardından duruşma yarına ertelendi.