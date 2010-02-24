Orgenerallerin ciddi durum zirvesi

T24- TSK’nın komuta kademesi dün Genelkurmay Karargâhı’nda olağanüstü toplandı. TSK’da görevli bütün orgeneral ve oramirallerin katıldığı toplantı sonrası yapılan açıklamada Balyoz soruşturması kapsamında ortaya çıkan durum “ciddi” olarak nitelendirildi



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi, Balyoz darbe planı iddiaları nedeniyle başlatılan soruşturma çerçevesinde iki emekli kuvvet komutanının da aralarında bulunduğu çok sayıda emekli general ve bazı muvazzaf subayların önceki gün gözaltına alınması üzerine, dün Genelkurmay Karargâhı’nda olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un başkanlığında yapılan toplantıya TSK’da görevli bütün orgeneral ve oramiraller katıldı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, Balyoz soruşturması kapsamında ortaya çıkan durum “ciddi” olarak nitelendirildi. Açıklamanın, Başbakan Vekili sıfatını taşıyan Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in önceki akşam Genelkurmay Başkanlığı’na yaptığı ziyaretin gerekçesinin “İşaret-parola” konusunda olduğu yönündeki sözlerinin hemen ardından gelmesi dikkati çekti.



Balyoz soruşturması çerçevesinde önceki gün yaşanan gözaltı operasyonu, dün Ankara’da olağanüstü gelişmeler yaşanmasına neden oldu. Çiçek’in, önceki akşam Başbakan Vekili olarak Genelkurmay Başkanlığı’nı ziyaret ettiğinin ortaya çıkmasıyla hareketlenen Ankara’da, akşam saatlerinde Genelkurmay’ın yaptığı açıklama tansiyonu iyice yükseltti. Gözaltı operasyonu nedeniyle Mısır gezisini iptal eden Başbuğ, önceki gün Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı kritik görüşmenin ardından dün tarihi nitelikte bir toplantıya başkanlık etti.





Ankara’ya çağırdı



Başbuğ, görev yeri Ankara dışında bulunan ordu komutanları ile donanma komutanını toplantı nedeniyle Ankara’ya çağırdı. Toplantıda, Balyoz soruşturması çerçevesinde yaşanan gelişmelerle TSK’nın gelişmeler karşısında alacağı tavır değerlendirildi. Toplantının ardından Genelkurmay’ın internet sitesinden 18.55’te yapılan açıklamada şöyle denildi:



“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında ortaya çıkan ciddi durumu değerlendirmek üzere, bugün (dün) Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevli bütün Orgeneral ve Oramirallerin katılımı ile bir toplantı icra edilmiştir.”





Açıklama bir ilk



Edinilen bilgilere göre, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı, Balyoz operasyonu nedeniyle yapılan gözaltıların kapsamı, yapılış biçimi ve askeri savcılığın da soruşturduğu bir konuda sivil savcılığın bilgi vermeksizin harekete geçmesinden büyük rahatsızlık duydu. Bu nedenle, bütün orgeneral ve oramirallerin katılımıyla ortaya çıkan durumun değerlendirilmesi ve alınacak tavrın belirlenmesi amacıyla Başbuğ tarafından dünkü toplantı organize edildi.



Kaynaklar, bu çapta ve nitelikte toplantıların TSK’da senede iki kez yapıldığını, genellikle YAŞ öncesine denk geldiğini ve kamuoyuna bir açıklamayla duyurulması gibi bir yöntem uygulanmadığını kaydetti. Televizyonların haber programlarına katılan emekli askeri yetkililerden bazıları da böyle bir toplantının “tehdit algılaması” durumlarında gerçekleştirildiğini belirtti.





Çiçek’in açıklamasından sonra



Genelkurmay açıklamasının, Çiçek’in açıklamasından hemen sonra yapılması da dikkati çekti. Çiçek’in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren “işaret-parola” konusuna dönük bir görüşme yaptığı yönündeki sözlerinin ardından Genelkurmay açıklaması “Genelkurmay - Çiçek görüşmesinin, esas itibarıyla Balyoz çerçevesindeki son gelişmeler ekseninde gerçekleştiğinin duyurulması” şeklinde yorumlandı.



Komutanların, toplantının ardından akşam yemekte de buluşarak değerlendirmelerini sürdürdükleri öğrenildi.



