-ORGENERAL CEYLANOĞLU'NUN ÖZGEÇMİŞİ ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - Kara Kuvvetleri Komutanlığını 30 Ağustos itibarıyla yürütecek olan Orgeneral Erdal Ceylanoğlu'nun özgeçmişi şöyle: Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, 1945 yılında Kayseri'de doğdu. 1966 yılında Kara Harp Okulundan, 1967 yılında Piyade Okulundan mezun oldu. 1974 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım komutanlığı yapan Orgeneral Ceylanoğlu, 1976 yılında Kara Harp Akademisinden mezun oldu; ardından Kurmay Subay olarak Kara Harp Okulunda bölük komutanlığı, Kara Harp Akademisinde öğretim üyeliği, 4'üncü Zırhlı Tugay Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Özel Sekreterliği ve Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü. 1992 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Orgeneral Ceylanoğlu, tuğgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Eğitim ve Okullar Daire Başkanlığı ve 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1996 yılında tümgeneralliğe terfi eden Erdal Ceylanoğlu, tümgeneral rütbesi ile Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Komutan Yardımcılığı ile Kurmay Başkanlığı ve Milli Güvenlik Akademisi Komutanlığı görevlerini yürüttü. 2002 yılında korgeneralliğe terfi eden Orgeneral Ceylanoğlu, korgeneral rütbesi ile Jandarma Asayiş Komutanlığı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevlerinde bulundu. 30 Ağustos 2007 tarihinden geçerli olarak orgeneralliğe terfi eden Ceylanoğlu, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı görevine atandı. Şule Ceylanoğlu ile evli olan Orgeneral Erdal Ceylanoğlu'nun iki çocuğu var. Orgeneral Ceylanoğlu, İngilizce biliyor.