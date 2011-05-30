-ORGENERAL BALANLI TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 30.05.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi mahkemece sorgulanan Orgeneral Bilgin Balanlı, tutuklanarak, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Merkez Komutanlığına götürüldü. İstanbul Merkez Komutanlığına bağlı sivil plakalı araçlarla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve soruşturma savcısı Hüseyin Ayar tarafından, tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Orgeneral Balanlı'nın sorgusu sona erdi. Balanlı, yaklaşık 3 saat süren mahkeme sorgusunun ardından tutuklandı. Balanlı, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde alınan yoğun güvenlik önlemlerinin ardından İstanbul Merkez Komutanlığına götürüldü. Balanlı'nın işlemlerinin bitmesinden sonra, muvazzaf askerlerin yattığı Hasdal Cezaevi'ne götürülmesi bekleniyor. -TUTUKLANAN EN YÜKSEK RÜTBELİ SUBAY- Sabah saatlerinde sivil plakalı iki askeri araç ve korumalarla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı'ya, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Muhittin Keçeci'nin eşlik ettiği görüldü. Balanlı'nın İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından saat 10.00 sularında başlayan sorgusu, öğleden sonra saat 13.15 sularında sona erdi. Sorgulamanın bitmesinin ardından korumaları ve kendisine eşlik eden Tuğgeneral Keçeci ile birlikte adliyenin yemekhanesinin bulunduğu bölüme geçen Balanlı'yı gören basın mensupları, sivil plakalı araçların da çalıştırılması ve yemekhane kapısına doğru yanaştırılması üzerine ''Balanlı'nın serbest bırakıldığına dair'' haberler geçti. Fakat bir süre sonra Balanlı'nın serbest bırakılmadığı, tutuklanması istemiyle İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Nöbetçi hakim Resul Çakır'ın yaklaşık 4 saat süresince dosyayı incelemesinin ardından sorguya aldığı Balanlı, 2 saat süren sorgusunun ardından akşam saat 19.15'de tutuklandı. Adliye kapısında bekleyen basın mensuplarının yoğun ilgisi nedeniyle Balanlı'nın araca bindirilerek çıkış yapacağı güzergahta, çevik kuvvet ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Görüntü alınmaması için araçların kapıya iyice yanaştırıldığı sırada adliyeden çıkarılan Balanlı, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Balanlı ile birlikte sorgulara katılan avukatı Şeref Dede, tutuklanma kararıyla ilgili itirazda bulunacaklarını ifade etti. Eskişehir'deki evinde yapılan aramada ele geçirilen belgelere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce adliyeye getirilen emekli Albay Hakan Büyük 29 Nisan'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli iki albay ve bir binbaşı 12 Mayıs'ta, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli Hakim Albay Bülent Güncal ile Kurmay Albay Mehmet Erkorkmaz da 20 Mayıs'ta tutuklanmıştı. Bugün tutuklanan Orgeneral Balanlı ile birlikte soruşturma kapsamında biri emekli toplam 7 subay tutuklanmış oldu. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde bulunan Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince yürütülen ''Ergenekon'' ve ''Balyoz Planı'' gibi soruşturmalar kapsamında bugüne kadar tutuklanan en yüksek rütbeli subayın, Harp Akademileri Komutanı Bilgin Balanlı olduğu kaydedildi.