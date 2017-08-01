"Orgeneral Ümit Dündar, iki yıl sonra Genelkurmay Başkanlığı'na getirilebilir"

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası 1. Ordu Komutanlığı'ndan Genelkurmay 2. Başkanlığı'na getirilen Ümit Dündar ile ilgili olarak "15 Temmuz darbe girişimine karşı tavrı nedeniyle sürpriz bir şekilde Dündar’ın Genelkurmay Başkanlığı yolu da açılabilir" dedi.

Zeyrek'in "Kritik YAŞ’ın şifreleri" başlığıyla yayımlanan (1 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"15 Temmuz 2016 gecesi, darbecilere karşı en net tavrı ortaya koyan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 28 Şubat 2016 günü yapılan YAŞ’ta Genelkurmay İkinci Başkanı olmuştu. Dündar’la ilgili karar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’yla ilgili kararlardan etkilenebilir. Beklenti Dündar’ın bir yıl daha 2. Başkan olarak kalması. Eğer öyle olursa, sonraki yıllarda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na kadar çıkıp, oradan emekli olması büyük ihtimal. Ancak 15 Temmuz darbe girişimine karşı tavrı nedeniyle sürpriz bir şekilde Dündar’ın Genelkurmay Başkanlığı yolu da açılabilir."