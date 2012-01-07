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Orgeneral Tolon duruşmada rahatsızlandı İSTANBUL (A.A)

07 Ocak 2012 02:43

-Orgeneral Tolon duruşmada rahatsızlandı İSTANBUL (A.A) - 06.01.2012 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuksuz sanığı emekli Orgeneral Hurşit Tolon rahatsızlanınca çapraz sorgusuna ara veren mahkeme heyeti, duruşmayı bitirdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Durmuş Ali Özoğlu, Tolon'un çapraz sorgusunda kendisini ilgilendiren bir konunun geçtiğini belirterek, söz aldı. Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun Tolon'a, Talat Aydemir'in adını anarak sorular yönelttiğini belirten Özoğlu, ''Her kurumdan iyi ve kötü insan çıkabilir. Nemrut Mustafa da sizlerin arasından çıktı'' dedi. Bunun üzerine Haşıloğlu araya girerek, ''Sorunun muhatabı sorudan ne anlatılmak istendiğini anladı. Sizin karışmanıza gerek yok'' diye konuştu. Silahlı Kuvvetlere laf söylenmesine dayanamadığını belirten Özoğlu, ''Bu tip ifadeleriniz, sizlerin ön yargılı olduğunuzu gösteriyor'' dedi. Silahlı Kuvvetlere kimsenin laf söyleyemeyeceğini vurgulayan Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, ''Ordu hepimizin ordusu. Kimse laf söyleyemez. Başka ordu mu var?'' dedi. Haşıloğlu da ailesinde kuvvet komutanlarından uzman çavuşa kadar TSK'da görev alan birçok kişi bulunduğunu vurgulayarak, ''TSK sizin tekelinizde değil'' diye konuştu. -''60 darbesinde öğrenciydim''- Haşıloğlu'nun, ''60 darbesine katılımınız oldu mu?'' sorusuna Tolon, ''Ben daha mezun olmamıştım. Kuleli Askeri Lisesinde öğrenciydim'' dedi. Haşıloğlu'nun, ''Harbiyelilerin Taksim Anıtı'na çelenk koyma'' olayını anımsatması üzerine Tolon, ''40-50 sene önceki olaydı. İstanbul'da oturan Harbiyeliler, Harbiyelilerin zedelenen imajı nedeniyle çelenk koyma olayını düzenliyorlar. Ben o zaman Harp Okulu öğrencisiydim. Bu olayı düzenleyenler, Kuleli'den bizden bir sene önce mezun olanlardı. Bana da haber verdiler. Çelenk koyma sırasında ben de oradaydım'' diye açıklama yaptı. -Ambulansta müdahale- Tolon'un sabah başlayan çapraz sorgusu akşam saatlerine kadar sürdü. Tolon, akşam saatlerinde kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken rahatsızlandığını söyleyerek, oturmak için izin istedi. Tolon, bir süre oturtularak dinlendirildi. Tolon'un durumunda bir değişiklik olmaması üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Özese, çapraz sorguya ara vererek, duruşmanın 9 Ocak Pazartesi gününe ertelendiğini açıkladı. Bu arada, tutuklu sanıklardan Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, Tolon'un tansiyonunu kontrol etti. Tansiyonun yüksek olduğunun anlaşılması üzerine duruşma nedeniyle bekletilen ambulanstaki görevliler salona gelerek, Tolon'un tansiyonunu ölçtü. Tansiyonunun yüksek çıkması nedeniyle dışarıda bekleyen ambulansa alınan Tolon, bir süre dinlendirildi. Bu arada, Tolon ambulansa götürülürken tutuklu sanık Fatih Hilmioğlu da ambulansa kadar eşlik etti. Hilmioğlu, daha sonra jandarmalar eşliğinde sanıkların bulunduğu bölüme alındı. (

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