-ORGENERAL ÖZEL'DEN VEDA MEKTUBU ANKARA (A.A) - 30.07.2011 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, Jandarma Genel Komutanlığı personeline bir mektupla veda ederek, ''Komuta etmekten büyük gurur duyduğum, tarihi şan, şeref ve başarılarla dolu Jandarma Genel Komutanlığı görevinden huzurla, gururla ve yarına güven duyarak ayrılıyorum. Bugünden sonra da mensubunuz olmakla gurur duyacak, başarılarınızla sevinecek, daima iyi haberlerinizi bekleyeceğim'' dedi. Orgeneral Özel, ''Jandarma Genel Komutanlığının değerli mensupları, kahraman ve fedakar silah arkadaşlarım'' diye başladığı veda mektubunda, büyük bir heyecan ve onurla yerine getirdiği Jandarma Genel Komutanlığı görevinden bugün itibariyle ayrıldığını duyurdu. Görev süresi boyunca, 172 yıldır ülkesine ve milletine sadakatla hizmet eden, milletinin engin güven ve sevgisine mazhar olmuş Jandarma Genel Komutanlığına emir komuta etmenin onuru ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Orgeneral Özel, veda mektubunda şunları kaydetti: ''Aynı zamanda, teşkilatımızın fedakar ve kahraman mensuplarının, üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini ve silah arkadaşlığı ruhuyla güzel yurdumuzun her köşesinde büyük bir cesaret ve özveriyle hizmet ettiğini müşahede ettim. Türkiye Cumhuriyetinin en köklü kurumlarından biri ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazgeçilmez bir parçası olma özelliğine sahip bulunan Jandarma Genel Komutanlığımız, hem kanunlarla sorumluluğuna verilen vatan topraklarında emniyet ve asayişin eksiksiz sağlanmasında, hem de uluslararası görevlerde üstün bir başarı çizgisi yakalamıştır. Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle 'yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusu' olan Jandarmamız, ulaşmış olduğu hizmet kalitesini, cumhuriyetin değerlerine gönülden bağlı, iyi eğitimli, üstün nitelikli personeli ve modern silah, araç ve donanımı ile daha da ileriye taşımanın heyecanı içerisindedir. İnsan merkezli, çağdaş yönetim ve görev anlayışı ile ulusal ve uluslararası alanda, en saygın, en güvenilir, en kaliteli hizmet üreten bir kolluk kuvveti olmayı vizyon edinen Jandarma teşkilatımızın, milletinin kendisine olan güven ve sevgisinden ve 172 yıllık kurumsal hafızasından aldığı güçle, milli hasletlerinden ve cesaretinden aldığı maharetle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin çok önemli bir gücü ve teminatı olmaya devam edeceğine olan inancım tamdır.'' Görev süresi boyunca çalıştığı general, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sivil memur, işçi, erbaş ve erlere disiplinli, özverili, kararlı ve inançlı çalışmalarından dolayı tek tek teşekkür eden Orgeneral Özel, ''Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkesi ve milleti için yürüttükleri hizmet yarışını aynı inanç ve kararlılıkla sürdüreceklerine olan samimi inancımı ifade etmek istiyorum. Komuta etmekten büyük gurur duyduğum, tarihi şan, şeref ve başarılarla dolu Jandarma Genel Komutanlığı görevinden huzurla, gururla ve yarına güven duyarak ayrılıyorum. Bugünden sonra da mensubunuz olmakla gurur duyacak, başarılarınızla sevinecek, daima iyi haberlerinizi bekleyeceğim'' ifadelerini kullandı. Orgeneral Necdet Özel, şehitleri rahmetle, gazileri de minnetle andığını belirterek, ''Milletin huzur ve güvenliği için Türkiye'nin her köşesinde büyük fedakarlıklarla canı pahasına görev yapan bütün jandarma personeline ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar dileyerek'' mektubunu bitirdi.