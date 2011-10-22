-Orgeneral Özel'den teşekkür mesajı ANKARA (A.A) - 22.10.2011 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri adına şahsına gönderilen taziye mesajları için teşekkür ederek, en içten duygularla destek veren tüm dostlara ve aziz millete saygı ve şükranlarını sunduğunu bildirdi. Orgeneral Özel, Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yayımladığı mesajında şunları kaydetti: ''Aziz milletim, Bu güzel ve cennet vatanımızın bölünmez bütünlüğünün muhafazası, milletimizin birlik ve beraberliği ile huzur ve güvenliğinin sağlanması uğruna, tertemiz kanlarını bu aziz vatan topraklarına akıtan kahraman şehitlerimiz ile yaralı subay, astsubay, uzman erbaş ve Mehmetçiklerimizin hatırasına binaen Türk Silahlı Kuvvetleri adına şahsıma gönderilen çok sayıdaki taziye mesajları için sonsuz teşekkürlerimi ve bu acılı günümüzde bizlere en içten duygularla destek veren tüm dostlara ve aziz milletime, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar, en kısa sürede aramıza katılmaları temennisiyle yaralı silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.''