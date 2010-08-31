-ORGENERAL ÖZEL: SİLAHLI MÜCADELE SÜRECEK ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, ''Silahlı bir terör örgütü var, yaptıkları var. Buna karşı devlet, silahlı mücadelesini sürdürecektir tabii, bitinceye kadar'' dedi. Orgeneral Özel, Merkez Orduevi'nde düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonunda gazetecilerle sohbet etti. Bir gazetecinin ''Jandarma Genel Komutanlığı'nda devir teslim sessiz oldu, niçin?'' sorusuna, ''Öyle gerekti'' yanıtını verdi. ''Sizin gelecek dönemde Genelkurmay Başkanı olmanız konusunun Yüksek Askeri Şura toplantıları esnasında gündemde çok yer alması, üzerinizde baskı oluşturdu mu?'' sorusu üzerine Orgeneral Özel, 43 yıldır görev yaptığını ve mütevazı bir hayatı olduğunu belirterek, ''Ben ileriye yönelik planlar hiçbir zaman yapmam. İtaate inanırım, görev tevdi edilir, ben de yaparım'' dedi. Sivil-asker ilişkileri konusunda ne düşündüğüne ilişkin soruyu yanıtlayan Orgeneral Özel, böyle bir ayrıma karşı olduğunu dile getirdi. Orgeneral Özel, üniformasını çıkardığında sivil olarak, hatta zaman zaman da korumasız dolaştığını ve hiç kimsenin asker olduğunu bilmediğini söyledi. Irak sınırının korunmasının Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilmesiyle ilgili soru üzerine Orgeneral Özel, bu konuda çalışmalar yaptıklarını belirtti. Sınır güvenliği konusunda farklı yapılanmalar oluşturulması yönündeki tartışmaların hatırlatılması üzerine de Orgeneral Özel, devletin üst kademesinin bu konuyu çözmesi gerektiğini kaydetti. Sınır güvenliğinin jandarmadan Kara Kuvvetleri'ne devrinin terörle mücadeleyi nasıl etkileyeceği yönündeki soruya karşılık Orgeneral Özel, ''Devir olsa da beraber çalışıyoruz. Oradaki jandarma birlikleri, bizim harekat komutamızda, terörle mücadele konusunda görev veriyoruz, yapıyorlar'' dedi. Orgeneral Özel, ''Silahlı bir terör örgütü var, yaptıkları var. Buna karşı devlet, silahlı mücadelesini sürdürecektir tabii, bitinceye kadar'' diye konuştu.