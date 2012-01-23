-Orgeneral Özel hakkında suç duyurusu ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - Baskın Oran, Ahmet İnsel ve Gençay Gürsoy'un aralarında bulunduğu 5 kişi, ''siyasi amaçla demeç vermek'' ve ''yargı görevini yapanı etkileme'' iddiasıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel hakkında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dilekçede ismi bulunan gazeteci-yazar Aydın Engin, akademisyen-yazar Ahmet İnsel, yazar Cengiz Algan ve Prof. Dr. Gençay Gürsoy adına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının eski binası önünde açıklama yapan Prof. Dr. Baskın Oran, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'in, 5 Ocak 2012 tarihli Milliyet gazetesinde yayımlanan röportajında ''bir siyaset adamı gibi, sadece devlet adamlarının üzerinde konuşabileceği ve karar verebileceği konularda açıklamalarda bulunduğunu'' ifade etti. ''Bu, KCK'nın ne olduğundan, PKK ile mücadelenin nasıl yapılması gerektiğinden tutunuz, askeri yargının anayasal olduğundan geçerek, Türkçe'den başka dillerin eğitimde ve kamuda kullanılmaması gerektiğine varıncaya kadar çeşitli siyasi mülahazalardır. Bu demeç sayın Genelkurmay başkanının eski Genelkurmay başkanlarının izinden gittiğini ve siyaset yapmaya, askeri siyasete sokmaya ve müdahale ettirmeye kararlı olduğunu göstermektedir'' diye konuşan Oran, bu durum için Askeri Ceza Kanunu'nun ''siyasi amaçla demeç verme''ye ilişkin 148. maddesi uyarınca 1 ay ila 5 yıl hapis, Türk Ceza Kanunu'nun ''yargı görevi yapanı etkileme'' suçunu düzenleyen 277. maddesine göre de 2 ila 4 yıl hapis cezası öngörüldüğünü ifade etti. AK Parti Hükümeti'nin daha önce askerlerin siyaset yapmasına sert tepki verdiğini belirten Oran, hükümetin bu konuda hiçbir tepki göstermediğini söyledi. Baskın Oran, ''Toplumun bütün kesimlerinin sivil vesayetten bahsettiği bir dönemde, bu son derece üzücüdür. Bizim için insan haklarına azami saygılı bir demokrasi esastır. Dolayısıyla gerek Genelkurmay başkanının bu demeci, gerekse hükümetin buna tepki göstermemesi kabul edilemez hususlardır. Gerek atanmışlar, gerek seçilmişler, insan haklarına azami saygılı bir demokrasiyi artık içselleştirmeli ve Türkiye'nin önünü açmalıdır'' dedi. Açıklamanın ardından, Baskın Oran ve avukatı, Özel hakkındaki suç duyurusu dilekçesini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. -Dilekçeden- Orgeneral Özel'in, Milliyet gazetesinde ''PKK'nın adını gündemden sileceğiz'' başlığıyla yayımlanan röportajı incelendiğinde, bir kamu görevlisi olarak Askeri Ceza Kanunu ve Türk Ceza Kanunu tarafından yasaklanan eylemleri gerçekleştirdiği savunulan dilekçede, röportajda yer alan konular hatırlatıldı. Dilekçede, şunlar kaydedildi: ''Yakınılan kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yüksek askeri yöneticisidir. Elinde silah bulunduran bir kurumun en üst düzeyde amiri olan yakınılanın, askerin siyasete müdahalesinin, bir anayasal rejim sorunu haline geldiği bir ülkede, bu biçimde açıklamalarda bulunması, Askeri Ceza Kanunu'nun 148. maddesinde düzenlenen 'siyasi konularda demeç verme yasağını' ihlal ettiği gibi, halen devam eden onlarca davada yargılanmakta olan KCK yapılanmasına ilişkin bilgi ve yönlendirmeler nedeniyle Türk Ceza Kanunu 277. maddede düzenlenen, yargı görevi yapanlara telkinde bulunma yasağını da ihlal etmiştir. Anayasanın 148. maddesine göre yakınılan hakkında soruşturma yetkisi savcılığınıza, yargılama yetkisi ise Anayasa Mahkemesine verilmiştir. Buna göre halen Genelkurmay başkanlığı görevini yürüten yakınılan Necdet Özel hakkında suç duyurusunda bulunur, söz konusu görevli hakkında 5 Ocak 2012 tarihinde Milliyet gazetesinde yayımlanan demecine ilişkin olarak Anayasanın 148. maddesinin 7. ve 8. fıkralarındaki yetkilendirme gereği soruşturma açılmasını dileriz.''