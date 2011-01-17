-ORGENERAL ÖZEL BAKÜ'DE BAKÜ (A.A) -17.01.2011 - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Uluslararası Haydar Aliyev Havaalanında Orgeneral Necdet Özel ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç , Türk Silahlı Kuvvetleri Bakü Ataşesi Tuğgeneral Özhan Ayaş, büyükelçilik personeli ve Azerbaycanlı yetkililer karşıladı. Özel ve beraberindeki heyet, Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı merhum Haydar Aliyev'in Fahri Hıyaban'da bulunan anıt mezarı ve Şehitler Hıyaban'ında yer alan Türk ve Azerbaycanlı şehitlerin anıt mezarlarını ziyaret ederek, karanfil ve çelenk bıraktı. Türk Şehitliğinde bulunan anıt özel defterini de imzalayan Orgeneral Özel, anıt özel defterine, Nuri Paşa komutasında Azerbaycan'ın kurtuluşu için gelen Türk askerlerinin kahramanlık ve fedakarlık örneği gösterdiklerini yazarak, '' Azerbaycan'ın ilelebet sürecek bağımsızlığı ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin temellerini attınız'' ifadesini kullandı. Şehitlik ziyaretinden sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Orgeneral Özel, Jandarma Genel Komutanı sıfatıyla ilk yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a yaptığını belirterek, büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Orgeneral Özel'in bugün resmi bir görüşme yapmayacağı ifade edilirken, yarınki temasları kapsamında İçişleri Bakanı Ramil Usubov ve bazı kuvvet komutanlarıyla görüşme yapacağı bildirildi.