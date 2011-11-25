-Orgeneral Özel: "(Bedelli) Karar merci yürütme ve yasama organıdır'' ANKARA (A.A) - 25.11.2011 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, bedelli askerlik konusunda demokratik parlamenter sistemde karar mercinin yürütme ve yasama organı olduğunu bildirdi. Orgeneral Özel, CNN Türk'ün sorularına yazılı olarak cevap verdi. Bedelli askerlik uygulamasının, geçen yıl askerlik sisteminin yeniden değerlendirilmesi çalışması içinde ele alındığını ifade eden Özel, çalışma sonuçlarının Genelkurmay Başkanlığının resmi görüşü olarak Ekim 2010'da Başbakan'a sunulduğunu, ancak konunun seçim öncesinde gündeme gelmediğini, genel seçimden sonra önemli gündem maddelerinin ön sırasında yer aldığını belirtti. Bu durum üzerine eski çalışmadan büyük ölçüde istifade ederek ve hassasiyetleri tekrarlayarak kurumsal görüşü ilgili makamlarla paylaştığını anlatan Özel, ''Bilindiği üzere demokratik parlamenter sistemde karar merci yürütme ve yasama organıdır. 22 Kasım 2011 tarihinde Sayın Başbakan tarafından bedelli askerlik uygulamasının esasları kamuoyuna açıklamıştır'' ifadesine yer verdi. ''Terörle mücadelede etkin görev alacak profesyonel birlikler nasıl ve ne zaman sahaya iniyorlar'' sorusuna ise Özel, şu yanıtı verdi: ''Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan oluşan uzman personel oranı 2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri genel mevcudunun yaklaşık yüzde 20'si iken hali hazırda yüzde 35'i seviyesine yükseltilmiştir. Komanda tugaylarının uzmanlaşması, profesyonelleşmesi amacıyla 2007 yılında başlatılan uzman erbaş temin faaliyeti sonucunda Kara Kuvvetleri Komutanlığından 5, Jandarma Genel Komutanlığından 1 komando tugayımızın operasyona katılım unsurlarının tamamı uzman erbaşlardan oluşturulmuştur. Halen 5 komando tugayı, 1 jandarma komando tugayı, 19 jandarma özel harekat taburu ve Özel Kuvvetler Komutanlığının operasyonlara katılan unsurlarının tamamı uzman personeldir. 2012 yılı içerisinde 2 jandarma komando alayının birer taburunun uzman erbaşa dönüştürülmesi ve diğer birliklerin uzman personel eksiğinin giderilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Diğer taraftan öncelikle hudut birliklerinde görevlendirilmek üzere uzman personel istihdamı kapsamında sözleşmeli erbaş ve er teminine devam edilmektedir.'' -Sözleşmeli er- Özel, bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 bin 103 kişilik sözleşmeli er kontenjanı için 17 bin 827 kişinin müracaat ettiğini, ancak 3 bin 38 kişinin test ve mülakat için bizzat başvuruda bulunduğunu bildirdi. Bunlardan bin 992'sinin test ve mülakatı kazandığını bildiren Özel, sağlık muayeneleri sonucunda 783 kişinin 28 Kasım 2011'de eğitime başlama hakkı elde ettiğini belirtti. Orgeneral Özel, gelecek yıl için 10 bin 659 kişinin temininin planlandığını, başvuruların başladığını ve 31 Aralık 2011'e kadar devam edeceğini anlattı. Özel, bu kapsamda halen 9 bin 761 kişinin müracaat ettiğini ifade etti. -Sınır karakollarının yenilenmesi- Sınır karakollarının yenilenmesi konusundaki soruya karşılık Özel, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 155, Jandarma Genel Komutanlığı için 228 olmak üzere toplam 383 karakol inşaası planlandığını ifade etti. Buna göre Özel, bu karakolların 312'sinin TOKİ, 26'sının Milli Savunma Bakanlığı, 45'inin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile jandarma inşaat birliklerince yapılacağını bildirdi. Orgeneral Özel, ''Bugün itibariyle 65 adeti TOKİ, 13 adeti Milli Savunma Bakanlığı tarafından tamamlanan toplam 78 karakol teslim alındı. 164 adeti TOKİ, 10 adeti Milli Savunma Bakanlığı, 21'i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile jandarma inşaat birlikleri tarafından olmak üzere toplam 195'inin inşaatı sürmektedir. 110 adetinin projelendirme çalışmalarına devam edilmektedir'' ifadelerine yer verdi. -''Kurum içi bir özeleştiri olarak değerlendiriyorum''- Terörle mücadele konusunda eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in bir internet sitesinde çıkan ifadeleriyle bunun ardından yaptığı yazılı açıklamanın hatırlatılarak, ''Siz terörle mücadelede TSK'nın eksiği ya da yanlışı olduğunu düşünüyor musunuz'' sorusunun sorulması üzerine Özel, ''Sayın komutanımızın ifade ettikleri konuları bir kaç münferit olaya ait değerlendirmeleri içeren kurum içi bir özeleştiri olarak değerlendiriyorum'' şeklinde cevap verdi. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türk Silahlı Kuvvetlerinde her olay derinliğine incelenir. Çıkarılan sonuçlar ve alınacak dersler personelin eğitimine yansıtılır. Bölgenin coğrafi yapısının yanı sıra bölücü terör örgütünün kanun başta olmak üzere hiçbir konuda sınır tanımayan, insani değerleri yok sayan, masum vatandaşlarımızı, güvenlik güçlerimizi, millet olarak birlik ve beraberliğimizi hedef alan insanlık dışı yöntemlerle, iç ve dış destekler dikkate alındığında teröristle mücadelenin ne derece zor ve olağanüstü koşullarda yerine getirildiğine dikkatleri çekmek istiyorum. Eli kanlı gözü dönmüş, insanlığın yarattığı değerleri hiçe sayan bölücü terör örgütünün etkisiz hale getirilmesi, bedeli ne olursa olsun milletimizin huzur ve güvenliği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için hayatidir ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu bilinçle mücadelemize devam ediyoruz.