Orgeneral Özel şehidin cenazesinde gözyaşlarını saklayamadı

Amanos Dağları’nda PKK saldırısında şehit olan Jandarma Üsteğmen Kaya, Jandarma Teğmen Tarım ve Hatay İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Dikmen törenlerle memleketlerine uğurlandı. Kırıkkale’de toprağa verilen şehit Dikmen’in eşi Işılay Dikmen gözyaşı dökenlere, “Ağlamayın, düşman güldürmeyin” dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki Amanos Dağları’nda PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Jandarma Üsteğmen Aytaç Kaya, Jandarma Teğmen Ahmet Tarım ve Hatay İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Erhan Dikmen dün Hatay’da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törene İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ünal Karaosmanoğlu ve 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhanettin Aktı da katıldı. Evli ve 2 çocuk babası şehit Binbaşı Erhan Dikmen (41) dün memleketi Kırıkkale’de 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede eşi Işılay (33), kızları Bahar Selenay (7) ve Pınar Dilay (13), babası Mehmet (72), annesi Dönüş Dikmen (77) ile Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, Ak Parti Milletvekilleri Oğuz Kağan Köksal, Ramazan Can ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadri Durmaz hazır bulundu. Nokta Camisi’nde kılınan namazın ardından Işılay Dikmen, gözyaşı döken yakınlarına “Ağlamayın, bak ben eşimi, yiğidimi kaybettim, ağlamıyorum. Sizler de ağlamayın, düşman güldürmeyin” dedi. Cenaze Delice’de toprağa verildi.

Şehit Üsteğmen Aytaç Kaya için Elazığ’da tören düzenlendi. Gülsen Kaya, “Yüreğim yanıyor, anne olmak çok zor bir şeymiş, yüreğimi yaktılar” diye ağıt yaktı. Kalp hastası baba Mehmet Kaya, doktor kontrolünden sonra tören alanına gitti. Şehit Kaya, yaklaşık 6 bin kişiyle Elazığ Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Kırıkkale’de şehit Binbaşı Erhan Dikmen için düzenlenen cenaze törenine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de katıldı. 5 bin kişinin uğurladığı şehidin eşinin sözleri ve daha sonra Binbaşı Dikmen’in tabutunun başındaki duygusal ortam Orgeneral Özel’i etkiledi. Genelkurmay Başkanı’nın, dua okurken bir ara gözlerini sildiği görüldü.