Orgeneral Mehmet Erten emekli oldu

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki açıklamada, "Hava Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Orgeneral Mehmet Erten, 30 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Erken terfi etmişti

Balyoz ve Ergenekon davalarında tutuklanan komutanların yerine erken terfi ettirilerek önce Korgeneral rütbesinden Orgeneral rütbesine yükseltilen, hemen ardından da Hava Kuvvetleri Komutanı olan Ertem, 2 yıllık komutanlık süresini tamamlayarak, YAŞ üyeliğini atanmasıyla beraber, kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Yasalara göre kuvvet komutanlığı 2 yıl süreyle yapılabiliyor. Orgenerallik rütbesi ise, yaş müsait ise, 4 yıl taşınabiliyor.

Ertem'in henüz 2 yıllık orgenerallik hakkı vardı. Dolayısıyla da, son Yüksek Askeri Şura toplantısında kendisi YAŞ üyeliğine atandı.

Orgeneral Erten, askerlikte terfi tarihi olan 30 Ağustos'u geçirdikten hemen sonra da kendi isteğiyle emekli oldu.