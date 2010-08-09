-ORGENERAL KOŞANER'İN ÖZGEÇMİŞİ ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - 30 Ağustostan itibaren Genelkurmay Başkanlığını yürütecek olan Orgeneral Sebahattin Işık Koşaner'in özgeçmişi şöyle: Orgeneral Işık Koşaner, 1945 yılında İzmir'de doğdu. 1965 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1966 yılında Piyade Okulu'ndan mezun olan Orgeneral Koşaner, 1976 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında öğretmenlik ve Harekat Eğitim Subaylığı yaptı. Kara Harp Akademisi'nden 1978 yılında mezun olan Orgeneral Koşaner, kurmay subay olarak Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı emrinde çalıştı. İtalya'nın Napoli kentinde Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlığı (AFSOUTH) İstihbarat Dairesinde karargah subaylığı yapan Orgeneral Koşaner, 3. Ordu Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Plan Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Strateji Kuvvet Plan Dairesinde Kuvvet Plan ve Program Şube ile Strateji Şube Müdürlüğü, 8. Piyade Tümen 131. Piyade Alay Komutanlığı, Genelkurmay Özel Harp Dairesi Kurmay Başkanlığı ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu. Orgeneral Koşaner, 1992 yılında tuğgeneralliğe terfi ederek bu rütbe ile Kara Kuvvetleri Lojistik Plan Daire Başkanlığı ve 1. Komando Tugay Komutanlığı görevi yaptı. 1996 yılında tümgeneralliğe terfi eden Orgeneral Koşaner, bu rütbe ile Kara Harp Okulu Komutanlığı görevini yürüttü. Orgeneral Koşaner, 2000 yılında korgeneralliğe terfi ederek, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulundu. Geçen yıl orgeneralliğe terfi ederek Ege Ordu Komutanlığına atanan Orgeneral Koşaner, 2005 yılı itibariyle de Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine getirildi. 30 Ağustos 2006'da Jandarma Genel Komutanı olan Orgeneral Koşaner, 30 Ağustos 2008 itibariyle de Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandı. Nurdan Koşaner ile evli olan Orgeneral Koşaner, iki çocuk babası. Orgeneral Koşaner, İngilizce biliyor.