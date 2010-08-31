-ORGENERAL KOŞANER RESEPSİYON VERDİ ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 88. yıl dönümü dolayısıyla Merkez Orduevi'nde resepsiyon verdi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Milli Savunma Vecdi Gönül, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler, Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, DSP Genel Başkanı Masum Türker, HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, çok sayıda bürokrat, akademisyen, gazi ve şehit yakını ile Ankara Garnizonunda görevli subay ve askeri personel katıldı. Resepsiyonda basın mensuplarıyla kısa süre sohbet eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner, ayak üstü açıklama yapmayı sevmediğini, bu tür açıklamaların yanlış anlaşılabildiğini söyledi. Orgeneral Koşaner, basın mensuplarının sorularına önümüzdeki süreçte de mümkün olduğunca çabuk yanıt vermeyi istediklerini, ancak bazen kendilerinin de bilgiye çabuk ulaşmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner, TSK Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden 10 gazinin bulunduğu masayı da ziyaret etti. Orgeneral Koşaner, gazilerle anı fotoğrafı çektirdi ve sorunlarını dinledi. Ardından Kore ve Kıbrıs gazilerinin bulunduğu masaya geçen Orgeneral Koşaner, daha sonra şehit yakınlarıyla bir araya geldi ve sorunlarını dinledi. Resepsiyonda Erol Evgin ve Türkay Orkestrası tarafından konser verildi. Orgeneral Koşaner, konserinin ardından Evgin ile bir süre sohbet etti. Ayrıca Merkez Orduevi'nin bina yüzeyine Atatürk fotoğrafları yansıtılarak, görsel bir şölen sunuldu. Resepsiyonun sonunda Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, eşleriyle Türkay Orkestrası'nın müziği eşliğinde tango yaptı.