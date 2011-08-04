-ORGENERAL KIVRIKOĞLU'NUN ÖZGEÇMİŞİ ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu atandı. Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, 1948'de Konya'da doğdu. Kara Harp Okulundan 1969'da, İstihkam Okulundan da 1969'da mezun olan Kıvrıkoğlu, 1977 yılına kadar Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yaptı. Kara Harp Akademisinden 1979 yılında mezun olan Orgeneral Kıvrıkoğlu, ardından Kurmay Subay olarak; 3'üncü Ordu Komutanlığında Karargah Subaylığı, 8'inci Kolordu Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli İl Sıkıyönetim Komutan Yardımcılığı emrinde Karargah Subaylığı, NATO Güneydoğu Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire İstihbarat Şube Karargah Subaylığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Özel İstihbarat Başkanlığı Dış İstihbarat Şube Müdürlüğü, 66'ncı Zırhlı Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Belçika/Mons'da Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahında (SHAPE) Harekat Başkanlığı Tatbikat ve Değerlendirme Şube İrtibat Kısım Amirliği ve Silah Kontrol Şube Müdürlüğü ile 4'üncü Kolordu 229'uncu Motorlu Piyade Alay Muharebe Grup Komutanlığı görevlerini yürüttü. Tuğgeneralliğe 1996'da terfi eden Kıvrıkoğlu, Tuğgeneral rütbesi ile 3'üncü Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanlığı ve 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu ve 2000 yılında Tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesi ile 3'üncü Mekanize Piyade Taktik Tümen Komutanlığı ve Belçika Mons'da Milli Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı görevlerini yürüten Kıvrıkoğlu, 2004 yılında Korgeneralliğe terfi etti. 9'uncu Kolordu Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunan Kıvrıkoğlu, 30 Ağustos 2008 tarihinden Orgeneralliğe terfi etti ve Ege Ordusu Komutanlığına atandı. Asiye Hale Kıvrıkoğlu ile evli olan ve iki çocuğu bulunan Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu İngilizce biliyor.