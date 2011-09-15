-Orgeneral Kıvrıkoğlu Elazığ'da ELAZIĞ (A.A) - 15.09.2011 - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu Elazığ'a geldi. Erzurum'dan Türk Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Elazığ Havaalanı'na gelen Kıvrıkoğlu'nu, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Galip Mendi ve askeri yetkililer karşıladı. Kıvrıkoğlu'nun 8. Kolordu Komutanlığını ziyaret edeceği ve geceyi kentte geçireceği öğrenildi. Öte yandan, Kıvrıkoğlu'nun ziyareti nedeniyle havaalanı çevresi ve içerisinde yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir kobra helikopteri havada kontrol uçuşu yaptı.