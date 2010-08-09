T24 LogoT24 Logo
Gündem

ORGENERAL KIVRIKOĞLU EGE ORDU KOMUTANI ANKARA (A.A)

09 Ağustos 2010 11:43

-ORGENERAL KIVRIKOĞLU EGE ORDU KOMUTANI ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - 1. Ordu Komutanlığına Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Ege Ordu Komutanlığına Orgeneral Nusret Taşdelen, Harb Akademileri Komutanlığına Orgeneral Bilgin Balanlı atandı. Cumhurbaşkanlığı Basın Müşaviri Ahmet Sever, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül Dışişleri Konutu'ndan ayrıldıktan sonra, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı kararnameye ilişkin açıklama yaptı. Sever, ''1. Ordu Komutanlığına Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Ege Ordu Komutanlığına Orgeneral Nusret Taşdelen, Harp Akademileri Komutanlığına Orgeneral Bilgin Balanlı atanmıştır'' dedi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24