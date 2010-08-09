-ORGENERAL KIVRIKOĞLU EGE ORDU KOMUTANI ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - 1. Ordu Komutanlığına Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Ege Ordu Komutanlığına Orgeneral Nusret Taşdelen, Harb Akademileri Komutanlığına Orgeneral Bilgin Balanlı atandı. Cumhurbaşkanlığı Basın Müşaviri Ahmet Sever, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül Dışişleri Konutu'ndan ayrıldıktan sonra, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı kararnameye ilişkin açıklama yaptı. Sever, ''1. Ordu Komutanlığına Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Ege Ordu Komutanlığına Orgeneral Nusret Taşdelen, Harp Akademileri Komutanlığına Orgeneral Bilgin Balanlı atanmıştır'' dedi.