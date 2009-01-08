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Orgeneral Işık'ın gezisi iptal edildi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık'ın Trabzon ve Giresun'a yapacağı inceleme gezisi iptal edildi.

08 Ocak 2009 02:00

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık'ın bugün Trabzon ve Giresun'a yapacağı inceleme gezisinin iptal edildiği duyuruldu.

Trabzon Valiliği, Ankara'dan bu sabah Trabzon'a gelerek Vali Nuri Okutan'ı makamında ziyaret edeceği açıklanan Orgeneral Atila Işık'ın gezisinin iptal edildiğini açıkladı. Işık,Trabzon'un ardından Giresun'a da giderek kendisine bağlı birliklerde denetlemelerde bulunacaktı.

Bilindiği üzere, dün gerçekleştirilen Ergenekon Operasyonu'nun 9'uncu dalgasının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, kuvvet komutanlarıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmişti. Işık'ın gezisinin de son gelişmeler kapsamında iptal edildiği vurgulandı.

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