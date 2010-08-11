-ORGENERAL IŞIK İDDİALARI YALANLADI ANKARA (A.A) - 11.08.2010 - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile görüşerek emeklilik kararı aldığı iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Orgeneral Işık, bugün bir gazetede yer alan ''Yüksek Askeri Şura çalışmaları sırasında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile görüşerek emeklilik kararı verdiği'' iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı. Haberin tamamen gerçek dışı olduğunu ifade eden Orgeneral Işık, ''Daha önce yaptığım açıklamada da belirttiğim gibi bu kararı kendi istek ve arzumla aldığımı kamuoyuna saygıyla duyuruyorum'' dedi.