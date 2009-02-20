Orgeneral İlker Başbuğ’a İsrail’den özür

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, geçen pazartesi günü İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Gabi Aşkenazi ile özel bir telefon görüşmesi yaptı.



Görüşmede Orgeneral Başbuğ, İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Avi Mizrahi’nin Türkiye’ye yönelik tepki çeken sözlerinden duyduğu rahatsızlığı iletti ve Korgeneral Aşkenazi’ye değerlendirmesini sordu. Aşkenazi de, Orgeneral Başbuğ’un sorusuna, "Kendi görüşüdür, bizim görüşümüzü yansıtmıyor. İsrail Genelkurmay Başkanlığı’nın bu konudaki tutumu, politikası bu değildir" yanıtını verdi. İsrail’de yayımlanan Jerusalem Post gazetesi de Türkiye ile askeri ilişkilerin bozulmasını önlemek isteyen Aşkenazi’nin, Orgeneral Başbuğ’dan "özür" dilediğini yazdı. Gazeteye konuşan İsrailli askeri kaynaklar ise, Aşkenazi’nin konu hakkında TSK’ya bir de resmi mektup göndereceğini söylediler.



