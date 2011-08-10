-ORGENERAL IĞSIZ ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 10.08.2011 - ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan 14 sanıktan biri olan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. Adliyeye Çırağan Caddesi üzerindeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan avukatıyla birlikte giriş yapan Iğsız, daha sonra mahkeme yazı işleri müdürlüklerinin olduğu kata çıktı. Iğsız'ın adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 sanıklı davada YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına atanan Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, korgeneraller Mehmet Eröz, İsmail Hakkı Pekin, tümgeneraller Hıfzı Çubuklu, Mustafa Bakıcı, Tuğamiral Alaettin Sevim, Albay Sedat Özüer, emekli Albay Fuat Selvi, Hulusi Gülbahar, Cemal Gökçeoğlu, Mehmet Bülent Sarıkahya ile Ziya İlker Göktaş hakkında yakalama emri çıkartmıştı. Bu kişilerden dün teslim olan emekli Albay Fuat Selvi, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.