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Orgeneral Hulusi Akar'dan Suriye sınırında dikkat çeken kontrol

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırında kontrollerde bulundu

24 Eylül 2014 21:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin ABD liderliğindeki koalisyonun Suriye ve Irak’taki IŞİD hedeflerine yönelik hava operasyonlarına katkı verebileceğini açıklamasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Suriye sınırına gitti.

Orgeneral Akar, sınır boyunca konuşlu askeri birliklerde inceleme yaptı. Akar, bölgedeki komutanlardan TSK’nın sınır güvenliğine ilişkin önlemleriyle ilgili brifing de aldı.

Hulusi Akar'ın kontrolleri sırasında Kobani'den top sesleri gelmesi dikkat çekti.

 

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