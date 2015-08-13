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Orgeneral Hulusi Akar, kime sitem etti?

Necdet Özel’in 'Devlet Şeref Madalyası' töreninde, konuşmasının hiçbir bölümünde görevi devredeceği Orgeneral Hulusi Akar’dan söz etmemesi dikkat çekmişti

13 Ağustos 2015 12:07

Emekli olan Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’e “Devlet Şeref Madalyası” verilen törende ilginç bir olay yaşandığı öne sürüldü.

Cumhuriyet muhabiri Sertaç Eş’in anlatımına göre, tören sonunda katılımcılar topluca resepsiyon verilecek salona geçerken, görevi Özel'den devralacak olan Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ile konuşarak yürüyordu. Bu sırada ağzından, “Bu yaptığı nezaket değil” sözleri döküldü. Akar’ın kimden nezaket için yakındığı öğrenilemedi. Törende Necdet Özel’in, konuşmasının hiçbir bölümünde görevi devredeceği Orgeneral Hulusi Akar’dan söz etmemesi dikkat çekti.

Törenden bir ilginç not da Necdet Özel’in Mareşal Fevzi Çakmak’tan söz etmesi. Özel, 23 yıl Genelkurmay Başkanlığı yapan Çakmak için “Mesleğimin en üst rütbesine ve rahmetli Fevzi Çakmak Paşamın makamına ulaşarak şanlı ve şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri’ne emir, komuta ettim. Bahtiyarım, mutluyum” dedi.

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