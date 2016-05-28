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Orgeneral Galip Mendi: Operasyonlar Şırnak'ta yüzde 90 tamamlandı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, operasyona katılan timlere prim ve ikramiye verileceğini söyledi

28 Mayıs 2016 00:21

Güneydoğu'da yürütülen operasyonlar konusunda bilgi veren Org. Galip Mendi, operasyonların Şırnak il merkezinde yüzde 90 oranında tamamlandığını söyledi.

Azerbaycan Milli Günü Resepsiyonu'na katılan Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi, Güneydoğu'da devam eden operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Org. Mendi, operasyonların Şırnak il merkezinde yüzde 90, Nusaybin'de ise yüzde 80 oranın da tamamlandığını söyledi, 

Orgeneral Galip Mendi, Foça'da eğitimleri tamamlanan 2 bin Jandarma Özel Harekat Askeri'nin operasyon bölgelerine takviyelerinin yapıldığını da belirtti. 

Mendi, özellikle il ve ilçe merkezlerinde devam eden operasyonlarda etkin rol alan Jandarma Özel Harekat Tim'lerinin prim ve ikramiye alması içinde İçişleri Bakanlığı'nda bir hazırlığın yapıldığını belirtti.

 

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