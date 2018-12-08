Orgeneral Çetin'in annesi toprağa verildi

ANKARA, (DHA)- JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin\'in vefat eden annesi Fikriye Çetin, Ankara\'nın Kalecik ilçesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin\'in annesi Fikriye Çetin, dün evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetin, doktorların tüm çabasına karşın vefat etti. Fikriye Çetin için Kalecik ilçesindeki Saray Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fikriye Çetin\'in cenazesi, öğlende kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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