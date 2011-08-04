-ORGENERAL BEKİR KALYONCU'NUN ÖZGEÇMİŞİ ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Jandarma Genel Komutanlığına Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu atandı. Kalyoncu, 1950'de İstanbul Sarıyer'de doğdu. Kara Harp Okulundan 1972, muhabere okulundan 1973 yılında mezun olan Kalyoncu, 1979 yılına kadar Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde Takım Komutanlığı, Mal Saymanlığı ve İkmal Subaylığı yaptı. Kara Harp Akademisini 1981 yılında bitiren Kalyoncu, Kurmay subay olarak; Kara Harp Okulu'nda öğrenci Bölük Komutanlığı, Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği, 9. Piyade Tümen Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Brüksel/Belçika'da Uluslararası Askeri Karargah (IMS) Plan Prensipler Başkanlığı Strateji Plan Şube Karargah Subaylığı, 3'üncü Ordu Harekat Başkanlığı Plan ve Harekat Şubesinde Plan Subaylığı ve Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Plan Daire Başkanlığı Nato Strateji Şube Müdürlüğü ve Kara Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü. Tuğgeneralliğe 1997 yılında terfi eden Kalyoncu, Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı ve Mons/Belçika'da Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı(shape) Plan Harekat Daire Başkanlığı görevlerinde buldu. Kalyoncu, 2001 yılında tümgeneralliğe terfi ettikten sonra Genelkurmay Plan Harekat Daire Başkanlığı ve Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı görevlerini yürüttü. 2005 yılında Korgeneral olan Kalyoncu, Genelkurmay Harekat Başkanlığı ve 7'nci Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 30 Ağustos 2009'da Orgeneralliğe terfi ederek Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevine getirildi. İngilizce bilen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, evli ve bir çocuk sahibi.