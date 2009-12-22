Orgeneral Başbuğ'dan Kubilay mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Asteğmen Kubilay ile Hasan ve Şevki adlarındaki iki bekçinin Menemen'de şehit edildikleri olayın, ''Asteğmen Kubilay ve arkadaşlarının şahsında, Cumhuriyete sahip çıkma kararlılığının bir örneği olarak yüce ulusun hafızasında derin izler bıraktığını'' belirtirken, ''Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerinin ulus için taşıdığı değerin bilinci, tarihten gelen sorumluluk duygusu, iyi eğitimli personeli ve ulusunun kendisine olan güveni ile güçlü Türk Silahlı Kuvvetlerinin, daha güçlü bir Türkiye için ulusunun hizmetinde çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürdüğünü'' bildirdi.

Orgeneral Başbuğ, Şehit Kubilay'ı anma günü dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına bir mesaj yayınladı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden duyurulan mesajında ''en büyük kazanımlardan olan Cumhuriyetin varlığına kasteden teşebbüslerden birinin gerçekleştiği Menemen'de, bir grup yobaz tarafından Asteğmen Kubilay ile Hasan ve Şevki adlı iki bekçinin şehit edilişinin yarın 79'uncu yıl dönümü olduğunu'' dile getiren Orgeneral Başbuğ, şunları kaydetti:

''İnsanlık dışı bir vahşetin acı hatıralarıyla dolu bu olay, Asteğmen Kubilay ve arkadaşlarının şahsında, Cumhuriyete sahip çıkma kararlılığının bir örneği olarak yüce ulusumuzun hafızasında derin izler bırakmıştır.

Ulusumuzun, yürümekte olduğu yükselme ve uygarlık yolunda gerçekleştirilen devrimlerin ve uygar bir yaşam biçimi sürdürmenin teminatı laikliktir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, taşıdığı bu laik niteliğiyle dünyada farklı ve güçlü bir konuma sahiptir.

Ulusal birliğimize ve bölünmez bütünlüğümüze yönelik tehditlerin önüne geçilebilmesi ve Cumhuriyetimizin, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti temelleri üzerinde sonsuza dek yükselebilmesi, bu temellerin korunarak geliştirilmesiyle mümkündür. Bunu sağlayabilmek için ise bilim ve akla dayalı yapısıyla Atatürkçü Düşünce Sistemi, vazgeçilmez rehberimiz olmaya devam edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerinin ulusumuz için taşıdığı değerin bilinci, tarihten gelen sorumluluk duygusu, iyi eğitimli personeli ve ulusunun kendisine olan güveni ile güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri, daha güçlü bir Türkiye için ulusunun hizmetinde çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürmektedir.

Bu düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve onun temel niteliklerini korumak uğruna canlarını feda etmekten çekinmeyen, başta devrim şehidimiz Kubilay olmak üzere, bütün şehitlerimizi rahmetle anar, aziz hatıraları önünde saygıyla eğilirim.''