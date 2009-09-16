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Orgeneral Başbuğ'dan gazilere iftar yemeği

16 Eylül 2009 00:53

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve eşi Sevil Başbuğ, Ankara Garnizonu'ndaki bazı gaziler ve ailelerinden oluşan yaklaşık 400 kişiye iftar verdi.

Gazi Orduevi'nde basına kapalı gerçekleşen yemeğe, Orgeneral Başbuğ'un yanı sıra, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner ve Ankara Garnizonu'ndaki bazı general ve amiraller de katıldı.

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